“Con la Selección no fue uno de mis mejores papeles, pero hay que entender que esto es un proceso, soy una jugadora nueva en la Selección, no tuve proceso y no me había acoplado. Más bien estar ahí fue como un plus. A veces la gente cree que uno apenas llega tiene que ser estrella. Conforme pasen los años se sabrá quién es Daniela Solera”, señaló con evidente madurez y tranquilidad.