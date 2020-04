Porque tiene la afición más pachuca de Costa Rica y, lo crean o no, yo me concedo diariamente diez minutos de pachuquismo. Es una práctica higiénica para el espíritu y la psique. Lo trágico es cuando el pachuquismo no es una libre elección, sino una inescapable condena. Yo me paseo por el pachuquismo con visa de turista, no de residente.