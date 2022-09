¿Por qué pidió Hernán Medford que ‘no le echen la sal’?

Hernán Medford confesó que le toca una buena bronca al jugar el Herediano los próximos tres partidos sin seis seleccionados. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cuál es el análisis del compromiso y el empate 1-1 al final ante Saprissa?

Debo felicitar a los muchachos. El primer tiempo lo habíamos anticipado y no teníamos que hacer tantos faules y corners, ceder tantos libres y en eso vino el gol. Lo habíamos hablado. Pero hay que darle la virtud a Kendall (Waston), su fuerte es el juego aéreo y no anticipamos. En el segundo nos soltamos a jugar y vino la recompensa y me parece que el marcador es justo, tras un tiempo para cada uno.

Seguimos líderes e invictos, hay que reconocerlo y estoy contento. A los seleccionados les dije que se debían despedir así y los que quedamos aquí, quedamos para sacar esto.

¿Cómo manejó las variantes para darle un nuevo aire al equipo?

Empezamos con línea de tres y estábamos cediendo muchos tiros libres, pero en el segundo tiempo volvimos a línea de cuatro y adelantamos un hombre para sostener el balón, manejar la media cancha y al final el marcador es justo. Tenemos ausencias importantes para los próximos tres partidos.

¿Qué tan importante es haber alcanzado la clasificación a semifinales, está cerca de amarrar una final nacional?

No puedo hablar de una final nacional, vamos paso a paso. Dimos el primer paso como era clasificar a la segunda ronda faltando cinco fechas y no nos relajamos en este partido ante Saprissa. Ahora vamos por el liderato general. Se nos van seis seleccionados, quedamos con muchos juveniles y deben cerrar bien los partidos. Los que quedamos aquí vamos a sacar esto.

¿Qué tan importante es mantener el invicto?

Es un tema que cortamos. Nuestra obsesión es el primer lugar, no el invicto, no me tire la sal. Sé lo que es mantenerse 22 partidos invictos y al final no ser campeón. El invicto no me importa, lo digo por experiencia.

¿Los jugadores confesaron al finalizar el partido que hubo una buena regañada en el camerino?

A los muchachos los veo como hijos, hay que regañarlos, así manejamos el camerino. Lo que pasó en la primera parte no era lo que había planificado.

¿Les benefició la salida de Javon East y la expulsión de Kendall Waston?

No veo errores del rival ni de sus virtudes, ni los movimientos que hace el técnico contrario, sería una falta de respeto. En el caso de Waston todos lo sabemos, la mayoría sabe de su gran virtud en el juego aéreo. ¿A quién no complica ese hombre con ese físico?

¿Cóḿo asume la salida de seis seleccionados?

El fútbol es más que lo físico y lo táctico. Es una competencia sana. A los que se quedan les dije ‘les toca a ustedes’. Vamos a ver qué pasa, tenemos un equipo base, pero a los seleccionados hay que respetarlos y yo soy pro Selección. Nos faltarán los seleccionados y otros jugadores que están lesionados y expulsados. Ahora viene la bronca de ver quiénes juegan, es una bronca mía, una buena bronca.