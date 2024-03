¿Por qué no hay fútbol en los próximos dos fines de semana?

Si es de los que esperaba ver a su equipo favorito este fin de semana o el siguiente, no será posible. El Torneo de Clausura 2024 tiene un parón por la Selección Nacional de Costa Rica y se reanudará hasta el 26 y 27 de marzo.

El fútbol tico estará frenado por 15 días en total, luego de la suspensión de la fecha 12 (16 y 17 de marzo), para abrirle espacio a la Tricolor. La Sele enfrentará a Honduras este 23 de marzo, en el repechaje para la Copa América, por lo que la Federación Costarricense de Fútbol solicitó a la Unafut detener el certamen.

Así mismo, ya estaba previsto que el 23 y 24 de marzo no se disputaran compromisos del Clausura 2024, por lo que será hasta Semana Santa cuando se reactive todo. La acción se reanudará con la jornada 14, ya que la fecha 13 se disputó previamente.

Sin embargo, hay un detalle importante: los clubes no podrán contar con sus seleccionados para los duelos del 26 y 27 de marzo. Costa Rica se enfrentará a Argentina en un amistoso programado precisamente para el 26 de marzo, en el Coliseo de Los Ángeles, a las 9 p. m. (hora tica).

Santos y Saprissa fueron los últimos en ver acción el fin de semana anterior, antes de que se diera el parón del Torneo de Clausura 2024. (JOHN DURAN)

A pesar de los deseos de algunos, no hay margen para prolongar más la suspensión del campeonato, y los equipos deberán ajustarse y suplir las ausencias de sus jugadores convocados.

- Jornada 12 que no se jugará el fin de semana del 16 y 17 de marzo:

Grecia vs. Guanacasteca.

Puntarenas FC vs. Saprissa.

Pérez Zeledón vs. Herediano.

Liberia vs. San Carlos.

Sporting FC vs. Alajuelense.

Cartaginés vs. Santos.

- Jornada 14 en la que regresa el fútbol (26 y 27 de marzo):

Martes 26 de marzo:

San Carlos vs. Herediano.

Liberia vs. Alajuelense.

Miércoles 27 de marzo:

Pérez Zeledón vs. Sporting FC.

Santos vs. Guanacasteca.

Grecia vs. Puntarenas FC.

Cartaginés vs. Saprissa.

*Fechas y horarios por confirmarse por el Comité de Competición de Unafut.

Clubes más “beneficiados” con parón de Torneo

El parón del Clausura 2024 no dejó satisfechos a todos los equipos. Por ejemplo, San Carlos quería continuar en competencia, siempre y cuando no se les convocara a sus futbolistas, ya que están pasando por un buen momento y no deseaban interrumpir esa curva ascendente que los mantiene en el segundo lugar.

Sin embargo, hay otros clubes para los cuales estos 15 días sin fútbol representan una ayuda considerable. Alajuelense, Santos, Pérez Zeledón y Grecia ven este intervalo como un respiro, dado que los cuatro cambiaron de director técnico y ahora tendrán algo de tiempo para adaptarse al nuevo timonel.

Alexandre Guimaraes dirigió el martes anterior su primer entrenamiento con Alajuelense.

Alexandre Guimaraes apenas tiene dos prácticas con la Liga y de inmediato tuvo que afrontar el choque ante el New England, por la Copa de Campeones de Concacaf.

Por su parte, Javier San Román regresó al banquillo del conjunto griego y cada segundo es oro, en su lucha por no descender.

Jorge Manrique (izquierda) dejó de ser el entrenador de Grecia y pasó a ocupar el puesto de asistente de Javier San Román, quien asumió de nuevo como timonel. (Grecia )

Caso similar a Julio César Dely Valdés, quien llegó al conjunto santista sin tiempo de nada y está obligado a dar resultados de inmediato o podría perder la categoría.

Julio César Dely Valdés apenas llegó al fútbol de Costa Rica y está contra la pared con un Santos que es penúltimo de la tabla acumulada.

En lo que respecta a Pérez, sorprendió con la salida de Géiner Segura y ahora Víctor Abelenda trabaja a marchas forzadas para salvarse.

Finalmente, Herediano también se vio “beneficiado” y tendrá algo de descanso, en medio de su agenda saturada. Los florenses tuvieron un viaje pesado a Surinam y con este parón del certamen podrán recuperarse mejor y tener de vuelta a figuras que estaban con lesiones.