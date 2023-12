¿Por qué el Saprissa tricampeón será un rival difícil de doblegar en el 2024?

Saprissa conquistó lo que todos los demás equipos querían y lo consiguió por partida triple. Con el tricampeonato en sus vitrinas, los morados piensan en el título 40 y amarrar el tetracampeonato.

“Vamos paso a paso”, dijo Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, en entrevista con La Nación, quien reconoció que al terminar el Torneo de Apertura, se enfocan en obtener el cuarto cetro consecutivo.

El 14 de enero del 2024 se inicia el próximo campeonato y Saprissa arrancará como favorito, el rival a vencer. Destronar a los saprissistas no será sencillo para el resto de los 11 clubes, sobre todo para los otros grandes del país, Alajuelense, Herediano y Cartaginés, que por lo general, junto a los tricampeones, clasifican a la fase de semifinales.

Saprissa ya lleva camino recorrido, a algunos les saca varios pasos de ventaja. Primero, con pocos cambios en su planilla, prácticamente es la misma que empezó a construir hace año y medio cuando tenía 36 títulos. Ya suma 39.

Le da continuidad a Vladimir Quesada, técnico que logró un bicampeonato y quien va a cumplir nueve meses en el banquillo. Además, demostró que conoce bien al plantel, posee buena química con los jugadores, quienes en momentos complicados salieron a respaldarlo.

Otros clubes de los llamados a pelear por el campeonato ni siquiera tienen entrenador, como el caso de Cartaginés y Herediano, aunque en las filas florenses están por confirmar al mexicano Héctor el ‘Pity’ Altamirano. Otro punto a favor de los morados es que no tienen la presión al tope por ganar un título, como sucede en Alajuelense, donde sus seguidores reclaman la ausencia de cetros nacionales. La Liga solo ha ganado un título nacional en los últimos diez años.

De cara al próximo certamen, Saprissa cuenta con tres refuerzos y aunque la dirigencia no ha hecho el anuncio oficial, lo hará en enero. Se conoce que los volantes Yoserth Hernández y Luis Díaz ya firmaron con el club, igual que Joseph Mora, lateral izquierdo. Sergio Gila, gerente deportivo de Saprissa, le confirmó a La Nación que de momento no habrá más fichajes. Se quedarán con los cinco extranjeros: Mariano Torres, Luis Javier Paradela, Javon East, Michaell Chirinos y Fidel Escobar, a quien dos días después de haber sido tricampeones lo renovaron hasta diciembre del 2026.

Joseph Mora regresa al Deportivo Saprissa. Él, Luis Díaz y Yoserth Hernández son los tres refuerzos del equipo, quienes serán presentados oficialmente en enero. (Jose Cordero)

Con Yoserth, Díaz y Mora, los tibaseños buscan fortalecerse en puestos clave. En el torneo pasado sufrieron con la ausencia por lesión de Mariano Torres durante dos meses, no había quién lo reemplazara y sin él, el equipo varió el estilo de juego. Yoserth es un ‘10′, con buena visión y pase a gol, con buen remate y destreza en las acciones de táctica fija.

Luis Díaz puede jugar de punta, media punta y hasta de lateral. Es veloz y con un buen mano a mano. Con él Saprissa se llena de jugadores con estas características, como Luis Javier Paradela, Javon East, Warren Madrigal y el hondureño Michaell Chirinos, aunque el catracho no es tan explosivo como sus compañeros.

Con Joseph Mora, ni se diga. Los morados ganan a un hombre de experiencia, marcador y con buen ida y vuelta por la lateral izquierda, zona donde Jorkaeff Azofeifa no logró consolidarse. Vladimir se vio obligado a utilizar a Jefrey Valverde en ese sector, cuando él es lateral derecho.

“Este es un grupo muy unido, se esfuerza mucho y ya demostró que estamos en una misma sintonía. Cuando hizo falta alguno, otro compañero llegó a jugar con las mismas ganas e intensidad”, aseguró Fidel Escobar. El panameño fue punto alto para que Saprissa fuera campeón, incluso para muchos es el mejor jugador del torneo. Fidel salió del centro de la defensa para llenar el vacío que dejó el lesionado David Guzmán. Escobar fue cinco y se lució cortando juego, sirviendo el balón y sumándose al ataque a la espalda de los delanteros.

“Donde me pongan, lo voy a hacer de la mejor manera. El profe (Vladimir Quesada) me dio la confianza. Me dijo que jugara sencillo, así pasó y me sentí a gusto”, expresó Fidel.

Saprissa se mostrará más sólido con la reincorporación de las figuras en recuperación como David Guzmán, Ricardo Blanco y Fabricio Alemán. Además, quedó el espacio que dejó Christian Bolaños, quien se retiró y probablemente la oportunidad le llegue a jóvenes de las ligas menores.

Respecto a las salidas, los tibaseños confirmaron la de Julen Cordero y dos hombres que estaban a pŕestamo como Jordy Evans y Carlos Villegas.