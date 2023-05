¿Por qué Alajuelense no ha vendido todas las entradas del clásico?

Alajuelense avisó al filo de la tarde de este miércoles que el remanente de 500 entradas que tienen para el clásico de este jueves 18 de mayo sigue disponible en boleterialaliga.com, pero que también podrán adquirirse a partir de las 10 a. m. en las boleterías del Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Por qué la Liga aún no ha vendido todas las entradas? Al formularle esa pregunta, el ídolo de Alajuelense, Wílmer López, encuentra una respuesta sobre la reacción del aficionado liguista y, que dicho sea de paso, la considera bastante lógica.

“Si hubiera sido torneos más atrás, todavía a uno no le hubiera extrañado. Porque en los últimos nueve años ganar un solo torneo es un déficit muy grande de parte de los jugadores, porque son ellos quienes tienen que sacar esto junto con el cuerpo técnico”, expresó Wílmer López.

El Pato es del criterio que es lógico que en medio de esa relación tóxica que muchos aficionados tienen con el equipo de sus amores, se debatan entre si creerlo o no a esta Liga que tiene un desafío grande, en su aspiración por forzar a Saprissa a una gran final.

“Es lógico que el aficionado se resfríe un poquito y en ciertos momentos titubee para ir a apoyar o a comprar entradas. Pero yo creo que el aficionado cuando ve a la Liga jugar estos partidos y consiguiendo el pase a la gran final, volverá a ser el de siempre, fiel, que siempre está ahí en las buenas y en las malas”.

LEA MÁS: ¿Quiere ir al clásico? Rifamos entradas dobles en platea para partido Alajuelense vs. Saprissa

Su percepción es que esta situación es normal cuando un equipo como la Liga ha estado con tantas dudas, con tanta ausencia de campeonatos en esta línea del tiempo.

Pero también está convencido de que muchos se decidirán a última hora.

“Eso va a estar a estadio lleno, no me cabe duda, el aficionado es de a por derecho. No me extraña que sea así por la ausencia de campeonatos. Eso hace que la afición tenga su precaución a la hora de ver si va o no va, es normal”.

La misma opinión del Pato la manifestó Wálter Centeno.

“Tal vez los aficionados de Saprissa se sienten más con confianza, el equipo les ha transmitido y por eso se acaban las entradas tan rápido. Pero no crea, el liguista es picado, el liguista es una afición fiel y me imagino que llegará a última hora y va a llenar el Alejandro Morera Soto”, indicó Paté.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.