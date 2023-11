Por la mente de Andrés Carevic no pasa otra cosa que ganar el clásico en Tibás

Liga Deportiva Alajuelense visitará a Saprissa este sábado 4 de noviembre, a las 8 p. m. y Andrés Carevic dijo que la Liga cambió muy rápido el chip de la euforia por la clasificación a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf por la concentración total de cara a este clásico nacional.

Por la mente del técnico de la Liga no pasa otra cosa que ganar el clásico en Tibás y así lo dejó ver en su charla con los medios de comunicación antes de este juego crucial por el liderato del Torneo de Apertura 2023.

- ¿Cómo está Celso Borges y como se encuentra el equipo?

- Celso tiene el golpe y esperemos que su evolución sea muy buena, muy importante y valorarlo para ver si puede estar disponible, sobre todo él, que es el que tuvo que salir de cambio el miércoles. Como después de todos los partidos, siempre hay golpes, el cansancio por todos los partidos que venimos jugando. Lo importante es poder recuperar a todos, que estén al 100%. Tenemos toda la mañana del sábado para tomar la mejor decisión para que el que esté al 100% sea partícipe del juego.

- ¿Qué tan importante es el trabajo de jugadores como Michael Barrantes y Joel Campbell para lo que viene, pasar de un momento tan efusivo como esa clasificación a la final a este clásico nacional?

- Como todo, el miércoles se consiguió un pase muy importante y se disfrutó el momento, pero desde el jueves a las 5 a. m. que estábamos en el CAR, enfocados nuevamente en lo más importante.

“Estamos enfocados en el clásico nacional, que sabemos que va a ser sumamente importante, difícil, complicado, están en su casa, son los líderes del torneo, pero nosotros a recuperar a todos los jugadores, tratar de que todos estén al 100% y tomar las mejores decisiones para ir de visitantes al Saprissa, poder hacer un buen partido y ganarlo.

“Todo tiene sentido de que siempre la gente de jerarquía está para enfocar a todos los demás, igual sabemos que venimos muy bien con ese equilibrio, de jóvenes y experiencia. Entonces, a seguir por la línea que estamos manejando y enfocados y concentrados al 100%. Vamos a trabajar duro para poder hacer un buen partido y poder ganar el sábado”.

- ¿Qué tiene de diferente este clásico, porque los dos equipos vienen de conseguir cosas importantes y es la primera vez que Joel Campbell visitará a Saprissa?

- Voy a hablar un poco en general, creo que siempre en un clásico nacional hay muchas cosas extra deportivas y deportivamente, pero lo que puedo decir de los jugadores en sí y no puntualmente es que nosotros tenemos que estar enfocados, concentrados, preparar el partido, independientemente de todo lo extra deportivo que pueda estar alrededor.

“Hacer nuestro juego, con la seriedad que nos caracteriza, respetando al rival y plantear nuestra estrategia para poder ganar el partido. Lo que puedo decir es que hay que estar enfocados, atentos, con toda la disponibilidad, la confianza, que podamos hacer un buen partido y ganar”.

- En toda la temporada usted no ha repetido una formación. ¿Se imaginó que sería así?

- Creo que es un dato un poco curioso, no lo tenía en cuenta, pero como siempre hablo y digo que siempre voy a buscar el mejor once a partir de la gente que esté disponible, no sé qué tantas fechas que no hemos repetido alineación.

“Eso habla muy bien del compromiso de nuestros jugadores, de que les ha tocado jugar a uno u a otro y siempre han respondido, con mucha disponibilidad, tanto en un minuto, cinco o lo que tengan que jugar, entrar al 100% y comprometerse con el equipo.

“Que no es fácil de que a veces toque jugar, en el otro no, que entre de cambio o no participe y vuelve a jugar. Eso es agradecimiento para todos los jugadores que hacen ese gran esfuerzo para que el equipo siga siendo muy competitivo”.

- ¿Qué significa lo ocurrido contra Herediano pensando en la parte mental del equipo, no tanto para el clásico, sino para el cierre del semestre?

- Nosotros queríamos reforzar la planilla con gente de jerarquía para en momentos difíciles que esté el acompañamiento de los jugadores de jerarquía más la gente joven. Nosotros tenemos el 70% del equipo debajo de los 24 años y antes la gente de jerarquía eran cuatro, cinco o seis. Ahora somos un poco más y eso es sumamente importante.

“Fue un paso muy valioso a la final de la Copa Centroamericana, que te sigue dando confianza, que te sigue motivando para estar siempre peleando arriba. Claro que cuando se consiguen resultados positivos el ambiente del día a día es muy bueno y eso no quiere decir que el equipo está relajado, sino que se dan cuenta de que estamos haciendo las cosas muy bien. Seguir por ese camino.

“Estamos pensando en ir al Saprissa a ganar y es un conjunto de todos, no solo de los más grandes, sino de los más jóvenes, que con coraje y con garra y fútbol han salido adelante, acompañados de los más grandes. A seguir por esa línea. Sabemos que va a ser un partido duro, sí, pero bueno, iremos con toda esa confianza para poder hacer un buen partido y ganar”.

- Hay un movimiento masivo por parte de unos aficionados para hacer una caravana y una salida al equipo. El club está al margen de la organización de esto, ¿pero cuánto representa para el equipo que aquí en el CAR haya una multitud y una caravana hacia Tibás para el clásico?

- Siempre voy a decir que el apoyo de nuestra gente es incondicional, es el plus, es el extra, es la motivación. Estoy y en realidad estamos muy agradecidos, porque hablo de parte de la institución y de mi persona en sí, del gran apoyo que estamos teniendo de nuestra gente.

“Siempre voy a decir que sigamos de esta manera, como el miércoles, que independientemente de todos los inconvenientes que tuvimos dentro del partido, la gente sentía alentado a full y eso es algo extra para nosotros, una motivación extra para sacar fuerzas de donde haya que sacarlas, para poder salir adelante como en ese juego. Estamos muy agradecidos con ellos y esperemos que nuestra afición siga alentando como lo está haciendo”.

- ¿Se imagina esa caravana multicolor, con carros y banderas de la Liga desde el CAR hasta Tibás?

Sí, ya ha pasado en otras ocasiones y para nosotros siempre ese acompañamiento es muy importante. Es algo externo, pero siempre agradecido.

- Se ha vendido este clásico como una gran final y muchos consideran que el liderato está en juego. ¿Usted lo ve así?

- Es un partido muy importante, no sé si se definirá o no. Nosotros lo que tenemos claro es que hay que plantear el partido para ganar, independientemente de que tenemos que jugar de visitante. Es imponer nuestro juego, nuestro fútbol.

“Sabemos que enfrentamos a un buen rival, con buenos jugadores, con todo el respeto que se merece. Es ir a Tibás a plantear el partido para ganar. Es prepararnos bien, recuperarnos bien e ir allá con toda la confianza para poder hacer un buen partido y ganarlo”.

- ¿Cómo siguió su mano?

- Lo comenté el miércoles. Fue un accidente de partido, pero la verdad que me hice la placa y gracias a Dios estoy bien, así que nada de qué preocuparse.