Aprecio y agradezco las aclaraciones que le hace usted al artículo que publiqué este lunes. Me corresponde ahora a mí aclarar, a mi vez, sus aclaraciones. En primer lugar, es cierto que yo aludo a un tipo de narcisismo “a la inversa y simétrico” consistente en disfrutar del odio universal del mundo. La historia nos ofrece cientos de ejemplos de personajes que padecieron de esta afección. Pero de inmediato puntualizo que tal no es su caso, y me apresuro a subrayar que lo propio de su personalidad es “un altísimo nivel de calorías emocionales”. Esto es un cumplido. Otra forma de hablar de la pasión. Un hombre que ama apasionadamente su trabajo —y en ello no difiero yo de usted— es un hombre con un alto nivel de calorías emocionales. Así pues, es tan solo una metáfora para referirme a la pasión. ¿Hubiera preferido que lo describiera como un técnico emocionalmente anémico? Para observar esto no es preciso conocerlo personalmente: sus reacciones ante el fútbol lo delatan, y eso es bueno y saludable.