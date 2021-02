“Ocampo me dijo que domingo, pero le pedí lunes o martes y me dijo que no por las seleccionadas. Entonces le dije que lo jugáramos después y me dijo que sí, que era una posibilidad fuerte, pero cuando coordiné con doña Mercedes no quiso cambiarlo. Uno entiende que en la crisis deportiva de la Liga, quieren sacar provecho de esta situación, pero realmente me duele porque nosotros les hemos cambiado otras fechas a ellos; hemos ido ahí a jugar lunes o viernes, y en esta ocasión que uno necesita...no hay Fair Play”, explicó.