La Nación le consultó a Ureña si se iba pensando en que para las semifinales era probable que también se toparan con un arbitraje malo y respondió: “Si así ha sido todo el año, cómo no quiere que piense eso, tengo que estar atento a todo y preparado, yo no quiero que me afecte más mentalmente. Una vez en un partido aquí me afectó mucho y no quiero que me vuelva a sacar una persona que realmente no tiene la capacidad de manejar un partido. Así que quiero disfrutar, vienen las finales, viene la fiesta y ojalá que no sean protagonistas ellos, sino nosotros que estamos en la cancha como jugadores”.