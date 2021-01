“Salgo molesto con mis muchachos, porque no me gustó el accionar. Hay que trabajar el doble, nos está faltando el gol y más allá de que generamos, no concretamos. Lo que vi hoy fue puro pelotazo y un partido lento. En nuestro fútbol se pierde mucho tiempo, por todo se pierde tiempo y al final se hace muy lento. Debemos jugar estos partidos como lo hacemos contra los grandes, porque pasa que contra los de nuestro misma zona es otra situación. Mis jugadores saben que no me gusta esto, no es el fútbol que quiero, porque me gusta la dinámica y no estar perdiendo tiempo”, señaló Martínez.