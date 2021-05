“No tenemos tanta atención mediática como Saprissa o Herediano, pero armamos todo para adentro. El camerino es lo fundamental. A pesar de que nos encontramos críticas a lo externo, nos daban palo, siempre creímos en nosotros. Que hablen o no me tiene sin cuidado. Lo dije cuando le ganamos a Heredia: ‘Me fijo en lo adentro, me fijo en el grupo’. Me basta y me sobra”, concluyó el timonel.