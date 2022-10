Peón de construcción que ganaba ₡11 mil por semana hoy colecciona títulos con el Herediano

Con cierto nerviosismo y hasta apenado, Jefferson Brenes pidió a su “patrón” que le diera permiso para asistir a un juego de fútbol, en el cual reforzaría al equipo de Siquirreña de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado, que enfrentaría a Limón FC, en un amistoso.

Jefferson recibió el permiso, quizás sin mucho placer por parte de su patrón, pero aquella decisión le cambió la vida. El técnico limonense Horacio Esquivel lo observó y después del juego lo invitó a ser parte del cuadro dirigía. Desde entonces, Jefferson ascendió en el balompié costarricense hasta llegar al Herediano.

Brenes disputará con el Team la gran final por el Torneo Apertura 2022, frente al Deportivo Saprissa, con inicio este domingo en Tibás (5 p. m.) y cierre el sábado en el Colleya Fonseca (6 p.m.). Ahí, buscará un título más tras haber ganado el cetro en el año del centenario florense y dos Supercopa.

Su gran motivación para afrontar estos retos es su familia y en especial su hija Keidelyn, de seis años, quien antes de cada partido le envía mensajes de voz, donde le desea la mejor de las suertes y que sea campeón otra vez.

Jefferson Brenes inició su carrera en Limón FC y posteriormente jugó en el Municipal Grecia y el Herediano. Junto a él, su hija Keidelyn. Fotografías: Juan Diego Villarreal

“Mi infancia y adolescencia no fueron fáciles. Por lo que trato de disfrutar al lado de mi familia, que siempre ha estado apoyándome, al igual que a mis padres. Hoy aprecio todo lo que tengo porque nunca fue sencillo; por el contrario, tuve que esforzarme para alcanzar mis sueños”, comentó Brenes.

El volante de 25 años, quien además jugó para el Municipal Grecia, aún recuerda los largos días de trabajo, de 5 a. m. a 5 p. m., laborando como un peón de construcción, realizando todo lo que le mandaba su patrón, bajo el calor agobiante del Caribe, que no daba tregua.

“Hacía de todo y ganaba unos ₡11 mil por semana, era muy duro. En esos lados solo hay trabajo en piñeras, bananeras, construcción. Es por eso que trato de hacer bien las cosas. Ser un buen ser humano, un buen compañero, un buen padre y un buen profesional para alcanzar mis metas”, comentó Brenes.

Después de que Esquivel dio el visto bueno, Jefferson empezó a viajar todos los días de Siquirres a Limón, para alcanzar su meta de ser profesional, a pesar de las dificultades económicas de aquellos días.

“Me acuerdo cuando iba a ser padre y trabajaba en construcción, entonces no jugaba fútbol. Pero desde que llegué al cuadro de Limón FC siempre traté de dar lo mejor, demostrar que merecía esa oportunidad para consolidarme y llegar a un equipo grande”, declaró Brenes.

El sueño de ser futbolista lo forjó desde niño, viendo la televisión y admirando a muchos de los que hoy son sus compañeros.

“Recuerdo que miraba el Mundial de Brasil 2014 junto con mis padres y yo les decía que algún día quería estar allí. Lo veía como un sueño lejano, pero nunca imposible. Ellos siempre me motivaron a cumplir mis metas, por la situación económica no era fácil, pero nunca me iba a rendir por lograrlo”, dijo Brenes.

La oportunidad de superarse mediante el fútbol y el convivir con su familia en Heredia, en un ambiente tranquilo y de mayor comodidad al que creció, lo motivan a dar todo por ganarse un puesto en la alineación del Herediano y alzar un nuevo cetro con el club.

“Para mí es algo muy importante disfrutar de otra final con el equipo, es algo lindo. Gané títulos con el Herediano y eso es una gran motivación para seguir trabajando fuerte, dándole gracias a Dios por estas bendiciones. Son oportunidades que debemos disfrutarlas, es muy bonito ser parte de esta institución y esperamos salir adelante en la final ante el Saprissa”, resaltó Brenes.