Fueron un sin fin de entrenadores los cuales siempre tuve y creo que no podría decir a ciencia cierta cuál fue el que más me marcó. Todos me dejaron algo, de todos aprendí mucho o poco y tengo muchas anécdotas y experiencias y todo eso me sirvió bastante para ponerlo en practica y ser el Patrick Pemberton que soy hoy.