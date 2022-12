Pelé deslumbró y fue sensación en sus cuatro visitas a Costa Rica

Hablar en Costa Rica de Pelé es hacerlo de una enorme figura que caló hondo en el corazón de los aficionados costarricenses. El “Rey del Fútbol” visitó nuestro país en cuatro ocasiones y en todas ellas deslumbró por su don de gente, calidez y simpatía.

Claro, no se puede obviar su calidad dentro de la cancha, pero solo en tres de las visitas jugó en suelo nacional, porque la cuarta y última vez que estuvo en el país fue en febrero de 1997, pero en calidad de Ministro Extraordinario de Deportes de Brasil.

Una de las presencias más recordadas de Pelé fue hace 50 años, cuando vino con el Santos de Brasil y enfrentó a Saprissa en el antiguo Estadio Nacional; el partido concluyó con marcador de 1 por 1.

“Saprissa le salió respondón hace cinco décadas, la noche del martes 1º de febrero de 1972. El Santos debió igualar 1 a 1, con el tanto de Jader y el servicio de Pelé, luego de que sufrió con un golazo inicial de Édgar Marín”, recordó Rodrigo Calvo, periodista e historiador en su página Buzón de Rodrigo.

Calvo agregó que Edson Arantes do Nascimento, Pelé, vino a Costa Rica en 1972 cuando se encontraba en el apogeo de la fama, en su condición de tricampeón del mundo, tras triunfar con el Scracht du Oro en México 1970. A Pelé lo trajo aquí, hace cinco décadas, el empresario y exdiplomático argentino Casildo Osés.

Antes, Pelé había venido al país con el Santos de Sao Paulo en dos giras exitosas, en 1959 y 1961.

Una fotografía inolvidable. Pelé con Alejandro Morera Soto el "Mago del Balón".

Apenas tenía 18 años, recién cumplidos, cuando Pelé aterrizó en Costa Rica con el Santos de Brasil en enero de 1959. Fue todo un acontecimiento para los aficionados y la prensa de esa época.

Christian Sandoval, periodista y también estadígrafo, escribió que el jueves 15 de enero de 1959 cerca de 25.000 aficionados colmaron el viejo Estadio Nacional para observar a la nueva joya del fútbol mundial.

“La noche fue mágica. “O Rei” hizo maravillas con el balón y fue el anotador del primer gol al minuto 30. Luego, asistió a Pagao para el segundo, mientras que el mismo Pelé repitió al 87′ con el tercer tanto. Antes, el herediano Óscar “Cuico” Bejarano, jugando de refuerzo, acortó el marcador para Saprissa. 3 por 1 terminó el partido ante los morados”, escribió Sandoval.

Feliz de regresar

“Todas las visitas que hizo Pelé a Costa Rica causaron un gran impacto en la población. Me acuerdo que en la primera se produjo un aguacero en el Estadio Nacional y don Casildo Osés se quitó la capa que llevaba puesta y se la puso a él. Me dijo: ‘ese negrito hay que cuidarlo y no se me puede resfriar, porque vale muchos millones’”, relató Enrique Weisleder, entonces tesorero de la directiva morada, en una entrevista con el diario La Nación, publicada en febrero del 2012.

“El primer tanto lo concretó al eludir al portero Mario Flaco Pérez y rematar suavemente por bajo, mientras que el segundo fue un golazo: recibió del juvenil Coutinho y, entre tres contrarios, definió con gran maestría.

“Un gol de verdadero maestro, que dejó atónitos a los defensores morados”, escribió Óscar Montero Arias, cronista de La Prensa Libre. Su colega de La Nación, Danilo Arias Madrigal, reseñó en su columna “Así los vimos” que “Pelé fue Pelé: le dio el triunfo al Santos. Muy vigilado por los nuestros, eso no fue problema para el mundialmente famoso delantero”, documentó Rodrigo Calvo.

Tres días más tarde se presentó en Ciudad de Guatemala y doblegó 2-1 al Comunicaciones, con una diana de Pelé, “el niño brasileño”. Luego retornó a Costa Rica y el 21 de enero venció 2-1 a la Tricolor, en un encuentro que defraudó a los miles de aficionados que llegaron al Estadio Nacional para ver al joven astro de 18 años, quien solo jugó 19 minutos porque se reportó lesionado.

En 1961, el Herediano y otra vez el Saprissa serían los organizadores de la denominada “Triangular Internacional de Costa Rica”, y la cual tendría como máximo atractivo los juegos Saprissa – Santos y Herediano – Santos.

El astro del fútbol mundial consiguió dos goles más de su colección en el mismo Estadio Nacional, uno al Saprissa (goleó 7-3), el 22 de enero, y otro al Herediano (3-0), el 25 de enero. Estos resultados le permitieron a los paulistas adjudicarse el cetro de la triangular.

En 1972 volvió Pelé con el Santos para enfrentar a Saprissa en choque que concluyó 1 a 1 con anotación de Édgar Marín.

Santos seguiría su gira por Colombia y Centroamérica y antes de partir a Europa, le quedó una fecha disponible y el 18 de febrero de 1972, también en el Estadio Nacional volvió a medirse a Saprissa.

El juego terminó 5 por 3 a favor de Pelé y el Santos, que empezó ganando con tanto de Edú, Pelé hizo el segundo de chilena. Nené puso el 3 por 0 y para Saprissa descontaron Odir Jacques y Luis Aguilar desde el punto de penal. Nené volvería a anotar, Asdrúbal “Yuba” Paniagua hizo el tercero para Saprissa y el definitivo 5 por 3 lo convirtió Alcindo.

Pelé en su última visita a Costa Rica en 1997. Como Ministro Extraordinario de Deportes de Brasil, vino a inagurar la Villa Olímpica de Desamparados.

El 15 de febrero de 1997, Pelé regresó a Costa Rica, pero esta vez no como jugador activo, sino como Ministro Extraordinario de Deportes de Brasil.

“Estoy feliz de regresar a Costa Rica. Yo llegué por primera vez en 1959, y aquí la gente todavía me recuerda y me recibe con cariño y amor”, publicó La Nación, entre las primeras declaraciones que brindó Pelé.

En esa ocasión, como Ministro de Estado, firmó con José María Figueres, presidente de Costa Rica en ese instante, un convenio de cooperación bilateral que pretendía extender su experiencia y trayectoria, con seminarios, clínicas y el intercambio de técnicos y especialistas para fomentar el deporte en zonas marginales y el apoyo a discapacitados, ancianos y la mujer deportista.

Pelé falleció este jueves a los 82, de cáncer.