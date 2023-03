Pedro Navarro sorprendido al ser señalado por Keylor Herrera tras lío por chat de árbitros

El arbitraje nacional sigue convulso y sale a relucir otro conflicto entre cinco silbateros.

Keylor Herrera presentó una queja formal ante la Federación Costarricense de Fútbol contra cuatro de sus compañeros.

El árbitro señala que Pedro Navarro, Benjamín Pineda, Hugo Cruz y David Gómez lo culpan internamente de haber filtrado los mensajes del chat del WhatsApp, donde se hablaba de Jeaustin Campos, técnico de Saprissa.

“Me toma por sorpresa cuando me entero de esta situación y me sorprende porque hemos llevado una línea dentro del grupo de hablar las cosas y solucionar todo a lo interno, y esa ha sido la convicción del grupo, el diálogo”, dijo Pedro Navarro en declaraciones que brindó a Radio Columbia.

Navarro agregó que en ningún momento, Keylor les expresó alguna molestia respecto al tema.

“Keylor no nos había mencionado nada, incluso yo hace unos 15 días almorcé con él, conversamos de manera amena y después no he tenido la oportunidad de salir con él en un partido en el arbitraje. Benjamín (Pineda) estuvo el fin de semana con él en uno de los encuentros y todo normal”.

Según Navarro, la queja de Keylor Herrera ante la Fedefútbol fue presentada este lunes en la noche y él desconocía que lo estuvieran señalando.

“Para el gremio en general era desconocido este tema y ahora debemos saber cuál es el fondo del documento, porque desconocemos cuáles son los fundamentos de hecho y derecho, la sorpresa está en que el grupo había tenido una línea de estar abiertos al diálogo”.

Keylor Herrera señala que Pedro Navarro, Benjamín Pineda, Hugro Cruz y David Gómez lo culpan internamente de haber filtrado los mensajes del chat del Whatsapp. (Jose Cordero)

Navarro negó que él haya culpado o crea que Keylor Herrera es quien filtró los mensajes del chat de los árbitros.

“Mucha gente de la prensa me ha preguntado si tengo el nombre de la persona que filtró los mensajes y yo he respondido en su momento saldrá, vuelven a preguntar y mi respuesta, hay una investigación. Me han preguntado de todo lado y como conocedor del derecho que soy, les digo que la investigación va y la parte judicial se encargará de dirimir el asunto, si es que se dirime. Estamos más concentrados en hacerle frente al torneo y en lo caliente que está, en sacarlo adelante, que en esta parte que es meramente una línea judicial”.

Para Navarro, antes de presentar una queja como lo hizo Keylor, lo conveniente era hablarlo dentro del grupo de árbitros.

“No hemos hecho público la persona que filtró el chat porque no la conocemos, pero quien lo publicó está identificado (un periodista) y la denuncia no es porque alguien filtró un chat, sino porque alguien lo hizo público y ahí vamos a actuar fuerte y directo”.

El Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol se reúne este miércoles y ahí verán este tema, así como las cartas que enviaron Saprissa y Guadalupe, que consideran se han visto afectados por el arbitraje.