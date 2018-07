Son seres humanos, están expuestos a cometer errores, uno desearía que no se falle tanto, pero es lo normal. No existe la perfección. Lo que sí me gustaría es que el juego sea más fluido y para eso tanto los jugadores, cuerpo técnico y árbitros debemos colaborar, que no se pite tanto, que se deje competir, que los futbolistas no finjan faltas, que los entrenadores que no manden a esconder balones. Todos queremos un fútbol dinámico y todos debemos colaborar para que nuestros futbolistas se desarrollen mejor.