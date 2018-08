—Es un buen tema para discutir, no lo puedo responder en tan poco tiempo. Cada vez que termina un campeonato nacional o un torneo internacional, es importante hablar y sacar conclusiones y preguntarle a todos los entrenadores cuáles son las conclusiones, qué fue lo que pasó, qué sintieron, qué se puede mejorar, qué se puede reforzar y eso es algo que se hace en todos los países y nosotros no lo hacemos. No clasificamos a mundiales, otros torneos y no se hace. Es importante hablar con el fútbol nacional esos temas para que todos nosotros digamos: vamos a trabajar sobre esta línea.