No hay una constancia en el equipo, por razones obvias que ya he explicado. Recién llegué al equipo y cambiar el estilo a medio camino no es fácil. Por lo mismo se da una flexibilidad y uno debe saber adaptarse al grupo. No puedo venir de una y decir que solo de cierta manera vamos a jugar, hay que ser flexible, jugar en largo también, que no es malo. Se le dan las dos posibilidades al equipo, ya sea tratar de tener buena posesión de pelota, salir en corto y cuando no, ir largo.