Los muchachos lo han interpretado muy bien y se vio un muy buen partido, todavía mejor que lo que hicimos ante el Árabe Unido, pese a haber ganado 2-0. A veces el resultado no me deja contento, pero con el accionar de los muchachos quedo feliz. Creo que conforme pasen los entrenamientos, van a asimilar mejor y solo tengo agradecimiento con los jugadores. Felicitarlos porque no es fácil adaptarse a otra metodología en tan poco tiempo.