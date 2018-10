Sí han dicho eso. Pero yo siento satisfacción de que le vaya bien a Cartago, porque yo sé que pasaron muchos años en los que, por diferencias circunstancias, yo tuvieron la capacidad de hacer un equipo como el que se hizo, y ni pensar en el futuro y llevar jugadores que tengan proyección, porque durante muchos años la queja era que llegaban jugadores acabados. Yo siento satisfacción y que dicha que están bien. Ahora estoy en Herediano, en donde estamos tratando de hacer un equipo y organizar cosas en medio del campeonato. Y hay partidos inexplicables como este (caída de 0 por 1 ante Pérez Zeledón). Se trabajado bien, hay jugadores capaces. El ánimo mío todavía está muy alto y muy fuerte, porque siempre he sido así. A mí las cosas no me llegaron fácil y ahora todavía un poquito más que antes por todas las cosas que han pasado y las vibras que hay en contra de uno, pero yo no voy a desmayar. Hasta donde me apoyen voy a seguir luchando.