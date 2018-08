Hay que insistir en lo que estamos haciendo, hoy no sé cuántas opciones tuvieron ellos, no sentí mucho problema, sí vi un equipo de San Carlos muy aplicado, defendiendo muy bien y tratando de contra atacar, eso vi. Si ustedes me dicen que nos pisaron el área no sé cuántas veces... eso me tiene tranquilo sinceramente, pero sé que hay equipos que se van a ampliar a fondo como hicieron ellos y tenemos que tener la paciencia de abrir una defensa buena como esta, dura.