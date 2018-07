Paulo César no quiere cargar con un peso que no le corresponde. El entrenador asumió para el Apertura 2018 y para él es borrón y cuenta nueva; no presta atención especial en que los centenarios fueron últimos del certamen anterior y tampoco a que el equipo culminó ese campeonato con un rendimiento del 24% en casa, tras una victoria, cinco empates, cinco derrotas, 10 goles a favor y 15 en contra.