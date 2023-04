Paulo César Wanchope sigue la línea de su gerente y arremete contra el Comité de Licencias

Hasta con un ejemplo, el técnico del Cartaginés, Paulo César Wanchope, explicó por qué considera que la política en temas futbolísticos juega en contra de su equipo y el veto al Estadio José Rafael Fello Meza continúa vetado.

Luego de la victoria 1-3 ante el Herediano, de visita, Wanchope aseguró que el grupo está más unido que nunca y está listo para defender el segundo lugar del Torneo de Clausura 2023 en el cierre del certamen, cuando faltan tres juegos para que concluya.

El estratega hizo eco de las palabras de su gerente Leonardo Vega y puntualizó que no debe pesar el tema político sobre el deportivo en el campeonato, si desean que progrese y que no solo los entrenadores deben superarse en el plano profesional.

- ¿Cuánto representa el triunfo ante Herediano para usted, luego de los dimes y diretes que se dieron durante la primera vuelta sobre el rendimiento del equipo?

- Representa para todo un grupo estar con el ánimo al tope y pensar en grande. Queremos lo más rápido posible amarrar está clasificación para posteriomente plantearnos un objetivo más alto. Fue un golpe importante de jerarquía de un grupo que quiere más, que quiere seguir creciendo, por está institución, porque lo que está pasando no es normal.

“Hace algunas semanas dije que nos estamos preparando para todo, para lo que venga y los muchachos lo han interpretado bien. Fue un gane importante, bueno, y a partir de este viernes pensar en Liga Deportiva Alajuelense”.

Paulo César Wanchope aseguró que el aspecto político no puede perjudicar el tema deportivo del campeonato. (Rafael Pacheco Granados)

- El gerente del Cartaginés, Leonardo Vargas, dijo que mucho de lo que se está dando (veto al estadio Fello Meza) se da por tema político de la Federación. ¿Qué opina usted?

- Puede ser, lo dije hace como tres semanas. Vea, por ejemplo, una vez el técnico Horacio Esquivel hizo una broma con la situación del estadio Municipal del Pérez Zeledón, donde el área grande de un costado está muy pegado a la línea y al otro lado hay mucho más espacio y eso reglamentariamente no se puede.

“Es por eso que puede ser una cuestión política, porque el presidente de Pérez Zeledón (Juan Luis Artavia) es parte de la Federación y se pueden dar cosas, es una cuestión política. Es muy obvio, pero estamos preparados para todo. A nosotros, los técnicos injustamente nos dicen de todo y hay que mejorar, pero la dirigencia también debe mejorar sí queremos un mejor desempeño y todas estas cosas no nos dejan crecer”.

“Ojala que a partir de que termine este campeonato las reglas estén claras para todos y sí algún estadio no está, que no inicie el campeonato. Pero que no inicie y después, en una etapa decisiva, al final, pasa todo lo que pasa. Entiendo el aspecto político, pero no puede afectar lo deportivo”.

“Lo importante es mejorar el fútbol nacional y no dañarlo y que algunos estén en el fútbol para servirse y para sacar ventaja de cosas. En algo debemos ponernos de acuerdo para que el fútbol crezca, pero no puede afectar tanto la parte deportiva”.

- ¿Se le está midiendo distinto al Cartaginés, en el caso del Comité de Licencias, al no avalar el estadio Fello Meza?

-Puede ser y es un halago. Así se lo hice ver a los muchachos y si están haciendo todo esto es por algo, porque esas cosas pueden desestabilizar a cualquier grupo, pero a nosotros no, por el contrario, nos hace más fuertes. Nosotros estamos concentrados en lo que tenemos que hacer, cómo es entrenar bien, planificar bien, un buen plan de juego y a partir de allí se puede soportar cualquier eventualidad.

- ¿Cuánto le cambia el panorama al estar vetado el Fello Meza?

--No cambia en nada el panorama, más bien aprovecho para que toda la afición brumosa llegue a apoyarnos y que se llene, lo necesitamos. Todos lo entienden, no vamos a andar con cositas. Las cosas pasan por algo y en nuestro fútbol se da. A los entrenadores nos piden que seamos profesionales, que nos preparemos, que los partidos sean dinámicos, que mejoremos la metodología.

“Pero también tiene que ir de la mano con el crecimiento de nuestra dirigencia y la transparencia también. Porque es lamentable, pero existe. Nosotros nos estamos concentrando en lo que podemos controlar, como es el trabajo y la planificación, gracias a Dios se está dando. Al principio hubo dudas pero a pesar de la molestia para eso estamos y había que hacer rotaciones para estar enteros en está fase crucial y donde todos están en la misma sintonía”.

- ¿Qué significado tiene ganar sin jugadores tan importantes como Marcel Hernández, Michael Barrantes o el arquero Kevin Briceño?

-Son jugadores importantes, pero tiene que ver mucho con la rotación al principio de la campaña, porque todos están en sintonía. Hay una cohesión grupal que eso se lleva durante la pretemporada y los partidos de la primera vuelta. Por eso no se resiente tanto al no tener algunas figuras, porque lo que queremos es el buen funcionamiento del equipo.

¿Estará Michael Barrantes para el duelo ante Alajuelense?

- Barrantes intentó el miércoles estar listo para el juego ante Herediano, pero no pudo. Dios sabe por qué hace las cosas. El partido estaba para domingo, pero ahora está para el lunes y tendrá un día más de descanso y recuperación. Las cosas pasan por algo.