Paulo César Wanchope revela el punto de quiebre que hizo al Cartaginés salir de su crisis

Luego de la derrota ante Sporting FC en la fecha 11 (2 a 1) todo era crisis en Cartaginés, no solo por estar fuera de zona de clasificación, sino porque el festejo airado de Marcel Hernández contra el cuerpo técnico generó dudas sobre la relación interna. Sin embargo, una reunión de más de 40 minutos en el mismo Ernesto Rohrmoser cambió todo.

Luego de aquel tenso momento en el camerino, en el que habló el entrenador, los líderes del plantel y hasta ingresó el presidente Leonardo Vargas, todo cambió. Los brumosos suman seis ganes al hilo, son terceros con 32 puntos y están a uno de Alajuelense. Paulo César Wnachope explicó cuál fue el punto de quiebre y aseguró que el grupo está muy fuerte para del duelo de este sábado ante Saprissa (4 p. m., en el Fello Meza).

- ¿Cómo ha sido esta semana para el equipo y cómo valora el cierre del torneo?

- Estamos muy bien. Los muchachos tienen el ánimo a tope, todos en la institución estamos más fuertes y tenemos ansiedad de que lleguen estos partidos, que son los más bonitos. Sabemos que el estadio estará lleno y a todos nos gusta estar en estos escenarios.

”Hemos pasado dificultades y salimos fuertes. Entendemos ahora el trabajo en equipo, el rol de cada uno y se ve en el rendimiento del grupo”.

- El último partido que perdieron fue ante Sporting y parecía que todo era crisis, al punto que hasta duró más de 40 minutos en salir a conferencia. ¿Cuánto valió ese momento para el resurgir?

- Hablando se entiende la gente, hay que comunicarse acertivamente y tener tranquilidad. Fue difícil perder y todo lo que pasó después de aquel partido contra Sporting. Se habló muy bien entre nosotros y era necesario hacerlo así (casi 40 minutos tras finalizar el juego).

”Luego entró el presidente y dijo unas palabras importantes para el grupo, los capitanes también hablaron y durante la semana tuvimos varias reuniones.

”Lo importante es que somos un grupo maduro y de experiencia. Luego de esto vinieron los momentos de calma y aunque hay ansiedad, seguidos compitiendo y está la presión, estamos mucho mejor de aquel momento”.

- ¿Cómo suplir la baja de Marcel Hernández?

- Tenemos jugadores que pueden hacer un buen trabajo, apelamos al trabajo en equipo y la inteligencia colectiva. Hemos crecido mucho en este aspecto y todos saben el rol que les toca para cuando se les necesite. Estamos listos para este partido.

- Al jueves al mediodía aún no se sabía el castigo de Marcel Hernández, algo que es extraño y ya usted había señalado que esperaba situaciones dudosas. ¿Qué piensa de esto?

- No es de extrañarse. Dije el domingo anterior que sabíamos que algo iba a pasar y estamos esperando nada más.

- De esas situaciones que dijo que sabía que iban a pasar, ¿qué más le preocupa que ocurra?

- No. La verdad que estamos de lleno y atentos a los detalles que podemos controlar. Lo que va a contar es la buena estrategia que podemos plantear y que los jugadores estén sanos y bien al momento de competir.

- ¿Qué les diría a todos los que en su momento pidieron su salida del club?

- Siempre he pedido el apoyo de la afición en general y siempre le doy las gracias a todos los aficionados que me han apoyado. Han sido más los que apoyan, que los que no. Igual, los que no apoyan, les digo que confíen y que acá nos estamos brindando al máximo para sacar al club adelante.

- ¿Cartaginés está donde quiere?

- Estamos en el escenario donde uno siempre quiere estar, pero aún hay espacio de mejora. Hay muchos aspectos del juego que hacemos bien, pero hay otros que debemos corregir y potenciar. Tenemos espacio para dar más.

- ¿Cómo afrontar este juego ante el líder y el campeón?

- Con la seriedad que enfrentamos todos los paridos. Hay un condimento especial por ser el líder y el campeón, algo que es lindo. Tenemos la atención necesaria a todos los detalles.

- ¿Qué diferencias ve entre el Saprissa de Jeaustin Campos al de Vladimir Quesada?

- Principalmente están jugando 1-4-3-3, que es diferente al 1-5-3-2 que empleaba Jeaustin. Tienen jugadores importantes y muy buenos que resuelven los partidos decisivos. Hay un patrón de juego ofensivo y defensivo que se mantiene, pese al cambio de entrenador.

- ¿Cómo piensa anular a Mariano Torres?

- No vamos a poner a un jugador específico sobre Mariano Torres. Siempre he apelado al funcionamiento colectivo y así lo vamos a trabajar. Igualmente, Saprissa no es solo Mariano, sino que tiene muchas virtudes que como equipo debemos solventar.

- ¿Qué rol tiene en su vida Carlos Watson y qué tanto hablan de fútbol?

- Somos muy cercanos y todos conocemos la pasión y el conocimiento que tiene Carlos Watson. A él lo tengo muy cerca, hablamos mucho de fútbol y cualquier partido que podamos ver, lo analizamos. Solo el estar a la par de él, escuchar sus interpretaciones del juego y sus valoraciones, ya es aprendizaje.

- ¿Cuál es la actualización de los lesionados?

- Tenemos a Marco Ureña, él está de lleno y es una posibilidad para este partido. Recuperamos a Darryl Parker y William Quirós ya estuvo en el banco. En una etapa importante y crucial recuperamos a varios jugadores importantes que nos van a colaborar en este cierre.

- Hay estadios que podrían ser inhabilitados a partir de la fecha 20 por el Comité de Licencias y el Fello Meza podría ser uno. ¿Qué opina de esto?

- No estaba enterado de esto, no sé nada y voy a preguntar. En su momento dije que acá estamos preparados para cualquier eventualidad y el equipo está bien y fuerte.

- ¿Qué criterio tiene de que Guadalupe pida pruebas doping?

- Me parece bien e importante que se hagan las pruebas doping, no solo para ahora, sino que siempre. En Inglaterra tuve la experiencia que no avisan, sino que llegan a los entrenamientos y te hacen la prueba. Debería ser durante todo el año. Ojalá que se inicie y siga por siempre.