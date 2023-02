Paulo César Wanchope responde a Jafet Soto con fuerte frase

Apenas unas horas antes del pitazo inicial del juego entre Alajuelense y Cartaginés, que finalizó 3-2, Jafet Soto se refirió a Paulo César Wanchope, técnico del Cartaginés.

El timonel y gerente general de los rojiamarillos se molestó porque el domingo, luego de la victoria de Cartaginés 1-0 sobre el Team, Chope reveló que en ocho de los 18 partidos del torneo anterior, los rivales de los florenses tuvieron uno o más expulsados, excepto Grecia, Guanacasteca y Guadalupe.

Ante esto, Jafet Soto dijo: “Entiendo que su carrera como entrenador no soporta un fracaso más y también entiendo que su carrera como técnico ha sido regular-mala”.

A la vez, Soto aseguró: “Con el tema de lo que dijo Paulo el domingo, lo primero es que él debería de ser más claro. En segundo lugar, puedo decir que el arbitraje del domingo fue terrible y me he quejado 10 años o cinco años de los árbitros, pero jamás he puesto en tela de duda su honestidad. Lo que hizo Paulo, de poner en duda la honestidad de los árbitros es muy delicado”.

La respuesta de Wanchope no se hizo esperar.

”Lo único que puedo decir para Jafet y el presidente (Juan Carlos Retana) es que Dios los bendiga y los ilumine con mucha sabiduría. Hay que tener argumentos para discutir y decir las cosas, es evidente que ellos no los tienen; a Jafet lo conozco desde hace mucho tiempo y yo ahora no voy a gastar más tiempo en él. De lo que hemos escuchado, en su vida profesional nunca nos ha dejado nada bueno”, aseveró Chope, en declaraciones recogidas por Teletica Radio.

A la vez, la cabeza del banquillo de los blanquiazules resaltó: “Que peleen solos, yo no tengo por qué pelear, no tengo por qué responderles”.

En cuanto al partido frente a Alajuelense, Chope se lamentó de la derrota y cree que pidieron al menos arañar un punto, aunque reconoció la fuerza que tiene este equipo rojinegro.

“No es lo ideal con tampoco tiempo de descaso, pero tras dos partidos salimos fortalecidos y que hay que seguir trabajando aún más”, explicó.

“Es una lástima que en los primeros minutos de la segunda parte cayeran tan rápido (dos goles). Voy a destacar la reacción de los muchachos y la atención tras los goles fue muy buena y terminamos encima de la Liga”, comentó.