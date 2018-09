Uno se preocupa y los jugadores también, ellos no pueden bajar la cabeza. Creo que estamos más cerca de encontrar la victoria por la forma en que estamos jugando, pero no desesperarnos, aunque es momento de apretar un poquito en todo. Necesitamos buscar esta victoria a como sea. El juego ante Santos será muy intenso, porque los dos estamos urgidos de sacar los tres puntos. No podemos bajar la cabeza.