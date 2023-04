Paulo César Wanchope levanta suspicacias por roja a Marcel Hernández

Cartaginés llegó a seis victorias al hilo en el Torneo de Clausura 2023, algo que no sucedía desde el Verano 2013. No hay duda de que el técnico Paulo César Wanchope se siente complacido y quiere más, pero no todo es felicidad.

LEA MÁS: Cartaginés sudó sangre y hasta perdió a su goleador en remontada

La roja que el árbitro Brayan Cruz le mostró a Marcel Hernández, en el gane 2 a 1 ante Puntarenas FC, generó malestar en todos los brumosos y Wanchope no fue la excepción.

Por más que en las imágenes de FUTV se ve un aparente gesto obsceno del goleador a un rival, el estratega considera que fue muy rigurosa, aunque igual se lo esperaba. El timonel dejó entrever que duda del arbitraje, más que vienen los partidos ante Saprissa, Herediano y Alajuelense.

- ¿Qué análisis hace de esta victoria ante Puntarenas FC?

- Fue un partido de mucha exigencia, Puntarenas planteó un buen juego y aprovechó la velocidad de Anthony Hernández. Los primeros minutos no tuvimos la mejor lectura como equipo y luego pudimos controlar mejor. Fue un juego muy disputado y táctico, pero rescato el esfuerzo de los muchachos por sacar estos tres puntos a como diera lugar.

- ¿Cuál es su valoración de la expulsión de Marcel Hernández?

- A mí no me sorprende lo que está pasando, principalmente cuando vienen los momentos decisivos, pero en su momento dije que no iba a mencionar nada más del tema. Había hablado con los muchachos y les había dicho que nos preparáramos para lo que fuera y estamos listos para lo que sea.

Cartaginés no llegaba a seis victorias al hilo desde el Torneo de Verano 2013. Paulo César Wanchope logró igualar esta marca y quiere más. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Piensan reclamar o presentar alguna apelación por Marcel Hernández?

- Ahora no pienso en eso. No va a pasar a más y no vamos a reclamar, porque sé dónde estoy y las cosas que pasan. Estamos preparados para lo que sea, viene el partido contra Saprissa y toca descansar y preparar ese juego importante ante el líder.

- ¿Cuánto pierden al no contar con Marcel como mínimo ante Saprissa?

- Es nuestro goleador, pero así como está Marcel, también hay otros compañeros que están deseando jugar. Nos hemos preparado y desde la pretemoorada nos planteamos jugar como equipo y así lo hemos hecho.

- ¿Cuál ha sido la clave para llegar a seis victorias al hilo?

- Es la unión, el perseverar, es prepararse y tener una exigencia máxima cada día. Así como se entrena, se juega. La clave ha sido persistir, trabajar bien cada día y así en los partidos superar todo los obstáculos que se presenten.

- Hay una imagen en la que se ve el gesto que hace Marcel. ¿Hablan de la inteligencia emocional que se debe tener?

- También hubo un pisotón sobre Marcel, no sé si lo vieron, pero no pasa nada. La decisión pudo haber sido una amarilla, pero no sé qué es más, si un gesto que se haga o un pisotón. Voy a hablar con él (Marcel), pero nada más, no sucede nada.

- Se ha hablado mucho de su versión como técnico. ¿Cómo toma este buen momento que pasa?

- Alguien dijo que yo no soportaba un fracaso más y no le tengo miedo a los fracasos, para nada. Sigo persistiendo, toda mi vida profesional ha sido así, de altos y bajos. Me he levantado de cada fracaso o adversidad, por eso estoy donde estoy e hice lo que hice.

- ¿Cómo se encuentra Marco Ureña?

- Marco ha estado mejor, en los últimos días ha estado entrenando regulado y esperamos tenerlo listo ya para la fase final. Creemos que en dos semanas podríamos contar con él para los partidos.

”Aún están por regresar Darryl Parker, Isaac París, que ya está apto para jugar y eso es bueno, porque estamos recuperando jugadores para una etapa crucial”.