Paulo César Wanchope intenta explicar lo que nadie entendió: por qué Cartaginés se echó atrás

Cartaginés tenía todo para salir con una victoria del Fello Meza ante Saprissa: pegó primero, jugó 25 minutos con un hombre más y su afición alentó hasta el final. Sin embargo, el juego terminó 1 a 1 y pese a la desventaja, los morados dominaron a placer en el cierre y pudieron salir con el gane.

LEA MÁS: La ambición del Saprissa golpea a la mezquindad del Cartaginés

Más allá de esto, el técnico brumoso, Paulo César Wanchope, valoró que el empate fue bueno para su club y explicó que tuvieron dificultades con las lesiones de Kevin Briceño, Michael Barrantes y Dylan Flores, que les impidió ir por más en su cancha.

- ¿Qué sabor le deja el resultado?

- El sentimiento es que cuando uno está ganando un partido y siendo ambicioso siempre quiere los tres puntos, pero nos enfrentamos a un muy buen equipo, al que está liderando el torneo y es el campeón. Sin sonar conformista, es un buen empate.

”Ahora, recalco que queríamos los tres puntos porque estábamos en casa, pero a como está el torneo de cerrado y duro, pues no es malo.

Paulo César Wanchope llegó a siete partidos sin perder con Cartaginés en el Clausura 2023, pero el 1 a 1 frente a Saprissa fue agridulce. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Qué le faltó al Cartaginés?

- Nos faltó más tranquilidad en el segundo tiempo con la pelota. Es un mérito importante de Saprissa utilizar el juego aéreo como un arma buena y nos faltó contrarrestarlo mejor. Tal vez evitar que nos lanzaran y que no llegaran esos centros. Igual, este partido nos deja muchas anotaciones para el futuro.

- Queda la sensación que Cartaginés se tiró atrás muy rápido. ¿Qué pasaba por su cabeza al sacar a Ronaldo Araya y meter a un defensa como Diego Mesén?

- Es complicado salir cuando se corta mucho el juego y hay mucha falta y no dan respiro para salir. Entendemos en lo que estamos, hay mucha fricción y esto pasa.

”El cambio lo explico muy sencillo: Saprissa es fuerte en el juego aéreo, nos metieron a Orlando Sinclair y tratamos de hacernos fuertes en el centro y meter más gente con Diego Mesén, para hacer una línea de cinco. Al final así fue, con Sinclair acumularon gente con Kendall Waston y era evidente lo que buscaban”.

- Jugaron 25 minutos con un hombre de más. ¿Por qué no se notó esa diferencia?

- Somos un equipo al que nos gusta la contra y no pudimos salir, el partido fue muy cortado. Fue imposible jugar y todos nos piden dinámica, pero es imposible hacerlo cuando se corta mucho el partido.

”Tenemos que ser autocríticos también y este partido es de mucha enseñanza; desde ya tenemos una idea clara por si nos volvemos a enfrentar a Saprissa en la etapa final. Ellos no elaboraban, era lanzar al área y cuando se lanza tanto, evidentemente el equipo rival se tira atrás. Uno quiere salir y se corta todo”.

- Kevin Briceño confirmó que tiene una fisura en su mano y estará cerca de un mes fuera. ¿Qué criterio tiene de Darryl Parker?

- Parece que tiene una lesión importante, pero no me quiero adelantar. Vamos a hacer la evaluación que se merece y ver cuánto tiempo estará fuera, si es que es una lesión considerable. En el caso de Darryl, se incorporó esta semana a los entrenamientos y lo hizo bien, porque no es fácil entrar así ante un rival calificado.

- ¿Cuál es su sensación de no llegar a la marca de siete partidos ganados, la segunda mejor marca en la historia del club?

- No hay un desazón. No estamos acá para romper un récord de partidos consecutivos. Queremos clasificar, estábamos enfrentando a un rival de mucha calidad y así se vio. Ganamos un punto y seguimos en la lucha.

- ¿Siente que puede recuperar los puntos que dejó ir y sacar la clasificación?

- Sí. Hay que ir partido a partido, lo que se viene es de mucha estrategia. Hay que observar los otros partidos, ver los resultados de mañana domingo y esto va a repercutir en la forma en la que podamos plantear en el siguiente juego ante Herediano.

- ¿Por qué le faltó tanto al equipo en ataque?

- Hay cosas que ustedes no saben. Tuvimos que hacer un cambio forzado, Michael Barrantes también salió con un golpe importante y Dylan Flores cerró con problemas y en los últimos 15 minutos tuvimos que decirle que se quedara parado, porque casi que ni podía correr.

”Reitero que soy ambicioso, quería los tres puntos, pero viendo lo que pasó, considero que el punto no es malo”.

- ¿Considera que Marco Ureña no entró con la mejor actitud?

- No fue falta de ganas o actitud. Entró muy bien, luchó e hizo lo que pudo, pese a que no le dimos ni una sola pelota con ventaja. La idea era utilizar su velocidad y no hubo ni una sola pelota en la que le diéramos algo positivo. En la jugada en la que Youstin Salas le robó el balón, pues fue una buena acción del rival, pero qué pasó después, porque se dieron más cosas en la acción posterior a esto.

- ¿Qué consideración tiene de que ahora el juego ante Herediano sea jueves y no martes?

- Cambiamos el partido para sábado pensando que sería martes y ahora es jueves, así que muy bueno, porque ganamos tiempo para recuperar y prepararnos.