Paulo César Wanchope expone obstáculos que sortea en Cartaginés y da más señales sobre Marcel Hernández

Paulo César Wanchope tiene al Cartaginés en la final del Torneo de Copa, su equipo de a poco da pinceladas de lo que pretende y hasta se le han visto ajustes inesperados, como utilizar a Luis Ronaldo Araya de delantero. Sin embargo, el propio timonel expuso que ha enfrentado varios obstáculos, al punto que aún no está donde le gustaría.

Saprissa no fue ni la sombra del equipo campeón y quedó fuera del Torneo de Copa

¿Cuáles son esas barreras que recalcó el timonel de un equipo que viene de dejar eliminado a Saprissa en semifinales de Copa?

Lesiones, poco espacio para preparación, partidos muy seguidos y la presión por dar resultados son aspectos que retan al estratega, pese a que no se perciben a la hora de evaluar el juego en cancha.

“Hay que ver el contexto en que estamos, es muy difícil competir en plena pretemporada. Cuando llegué al equipo inicié la preparación con 12 jugadores profesionales, el resto eran juveniles, otros operados, unos con desgarros, Marcel (Hernández) con problemas en la rodilla. Ha sido difícil conformar un equipo y hacer un trabajo y cuando eso pasa hay que ser muy creativo y definir la estrategia a seguir”, comentó Paulo.

Paulo César Wanchope sacó la serie de semifinales del Torneo de Copa ante Saprissa y ahora piensa en darle un título al Cartaginés. (Jose Cordero)

Chope preferiría no estar en plena competencia, sino que su ideal sería realizar la pretemporada, ensayar y ajustar de cara al Torneo de Clausura 2023 que iniciará en enero. No obstante, la Copa estaba de por medio y sabe que no se perdona fallar.

Los blanquiazules se enfrentarán al Herediano, primero en el Colleya Fonseca (jueves 15 de diciembre, 8 p. m.) y cerrarán en el Fello Meza (miércoles 21 de diciembre, 8 p. m.).

Como cualquier otro brumoso, el técnico buscará dejarse el cetro y no solo conseguir el tricampeonato (centenarios son actuales bicampeones), ya que también tienen a la mano colgarse dos medallas en el 2022, tras el histórico título del Clausura 2022, que casualmente llegó de la mano de Géiner Segura, ahora con los rojiamarillos.

“La idea de nosotros es competir de igual forma en casa o de visita, ahora por las lesiones y pretemporada y definimos un estilo de juego, pero nos falta mucho y estamos a un 80% de nuestras capacidades, falta mucho trabajo y nos defendemos ahora con una buena estrategia y que el equipo esté bien ordenado y muy claro en lo que debe hacer. Pero en la parte física, táctica y técnica aún falta mucho”, expuso Wanchope.

Esperanzas con Marcel Hernández

Paulo César Wanchope apunta a contar con un arma inesperada en la final del Torneo de Copa ante Herediano y sería nada más y nada menos que Marcel Hernández.

El cubano se lesionó desde finales del Apertura 2022, pero está cerca de volver. Eso sí, las esperanzas de Wanchope se centran en tener a Hernández no solo para la Copa, sino que definitivamente se oficialice su extensión de contrato y se quede para lo que viene en el 2023 y 2024.

Extraoficialmente se maneja que el isleño ya tiene listo su nuevo acuerdo con los blanquiazules por dos años. No obstante, en el club no se refieren y de hacerlo, será hasta inicios del 2023.

“Marcel va bien, ya entrena con el equipo. Tal vez en el cuerpo técnico hubo presión por incluirlo el domingo ante Saprissa, pero no podemos dejarnos llevar por la emoción. Estamos en este Torneo de Copa, pero también pienso en el campeonato”, dijo Paulo, quien como cualquier otro estratega estaría más que satisfecho si se queda el “9″.

De momento, Chope se las ingenia como puede, ya que Marco Ureña volvió, pero tuvo otra lesión y no estuvo en ła serie con los florenses. Es decir, los de la Vieja Metrópoli no tienen un centro delantero de experiencia.

De igual forma, han encontrado alternativas con Jeikel Venegas como ariete y hasta Luis Ronaldo Araya tomó ese rol, como un ensayo del estratega.

“Luis Ronaldo Araya de delantero, pues es una necesidad trabajar con él ahí y lo ha hecho muy bien. Es un jugador de mucha calidad y entendió el rol dentro de lo que él podía hacer. Con Ronaldo voy a trabajar mucho para que pueda trascender y ese trascender es hacer gol. Él está haciendo las cosas bien”, finalizó.