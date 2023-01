Paulo César Wanchope expone ‘la falta de actitud’ y los horrores que derivaron en una humillante derrota

La goleada 5 a 1 de Guadalupe FC sobre el Cartaginés fue una verdadera bofetada para los aficionados brumosos y sin duda alguna que también para el técnico Paulo César Wanchope. Los blanquiazules no solo perdieron su invicto en el Torneo de Clausura 2023, sino que el timonel se quedó aún más preocupado con la falta de actitud y por eso no dejó pasar la oportunidad de ser autocrítico y llamar la atención de los suyos públicamente.

Guadalupe no necesitó pegar baile para pintarle la cara a un Cartaginés irreconocible

¿Cómo se explica esta goleada?

Fuimos un equipo irreconocible. Fue difícil iniciar un partido con esos dos goles tempraneros y con errores donde no pudimos despejar bien el balón. Les dije a los muchachos al medio tiempo que uno puede equivocarse con el planteamiento y con los hombres de inicio, pero lo que no puede faltar en un equipo y en un deportistas es el alma y ese compromiso por disputar cada balón.

”Siempre he dicho que si uno quiere atacar bien, se debe defender bien. Si no se defiende bien, es imposible y ante Guadalupe no tuvimos fluidez para ir al frente, precisamente porque fuimos irreconocibles para hacer lo básico que veníamos haciendo. Le pido disculpas a la afición y a la administración del club. Es un accidente, estoy seguro y toca reponernos de esto”.

¿Le quedó debiendo en actitud su equipo?

Podemos hablar de situaciones tácticas y de lo que queríamos hacer en el partido... Uno puede hacer un mal pase o un mal despeje, pero que no se vea ese espíritu de lucha, ya es otra cosa. Se pueden perder partidos, aunque hay formas de caer y ante Guadalupe quedamos debiendo en disputar, en salir con la cabeza arriba y es que nos superaron en todas las pelotas divididas.

Paulo César Wanchope suma dos ganes, un empate y una derrota con Cartaginés, en el Torneo de Clausura 2023. (Rafael Pacheco Granados)

¿Mantendrá las rotaciones o modificará esto?

Es muy relativo. Si hubiésemos ganado ante Guadalupe, no me preguntan por las rotaciones. Sin embargo, cuando uno pierde ya vienen todos los cuestionamientos y las preguntas de que si hubiese jugado este u otro. Teníamos planes para usar a otros jugadores, pero se presentaron situaciones como un problema estomacal de William Quirós o el desgarro de Diego Mesén. Hemos venido haciendo la rotación porque era necesaria y la respuesta era muy buena.

¿Le sirve esta lección en este momento del torneo?

Nunca es un buen momento recibir cinco goles, ni al inicio y tampoco al final. Independientemente de la mala noche o de un mal pase, siempre tiene que existir ese espíritu de lucha y esa disposición de competir. Soy autocrítico, pensaré mucho lo que se planteó y qué salió mal.

¿Cómo manejar lo anímico, luego de un resultado tan complicado?

Ahora es cuando se ven los grupos. Los equipos que quieren lograr los máximos objetivos es donde deben salir adelante. Cuando se gana y todo está bien, es más fácil. Me ha tocado perder de esta manera como jugador y uno debe ser autocrítico, reponerse y llegar al máximo al siguiente partido.