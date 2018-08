Siempre es complicado en un partido hacer cambios obligados (hizo dos por lesiones en la primera parte), pero eso no excusa. No estoy para nada satisfecho, el resultado no es justo, pudimos haber perdido perfectamente. El rival juega muy bien, toca muy bien la pelota. Cuando no se puede jugar bien, hay que emplearse a fondo, no dimos el 100%, algunos jugadores perdieron en pelotas divididas y eso sí me molesta. Uno puede entender que haya una mala tarde, pero luchar no es negociable, dichosamente tenemos un punto, pero no estoy para nada contento.