Paulo César Wanchope dice lo que muchos no se atreven de la Selección de Costa Rica tras Qatar 2022

Jugó dos mundiales, marcó tres goles en esta competencia, es tratado por la misma FIFA como una leyenda del fútbol y en Inglaterra aún lo recuerdan por su gran nivel. Paulo César Wanchope está más que autorizado para hablar de la Selección de Costa Rica y lejos de criticar, el ahora técnico de Cartaginés dijo lo que muchos no se atreven de la Sele, tras Qatar 2022.

Wanchope concedió una entrevista a Yashin Quesada, en el espacio Encuentro Deportivo de Radio Columbia y como era lógico, compartió su criterio sobre lo que ocurrió en los duelos ante España (derrota 7 a 0), Japón (triunfo 1 a 0) y Alemania (caída 4 a 2). Paulo fue testigo directo de lo que ocurrió en Doha y aunque a algunos les incomode, expuso falencias muy marcadas, que impiden competir al más alto nivel.

Chope realizó un análisis completo, sin embargo, tiene dos conceptos claros que son casi una sentencia si no se cambia de rumbo: “España tiene su posesión de pelota y deberá evolucionar para ver cómo escala esto. Vemos otras selecciones que físicamente son muy buenas, hacen un bloque profundo y salen en velocidad. Nosotros no vimos ni una, ni la otra (con Costa Rica)... Si vamos a lo que vimos de Costa Rica en el Mundial, es claro que España nos sometió y nos metió atrás, pero las pocas veces que tuvimos alguna chance de atacar era con una contra, pero no lo tuvimos, no pudimos”.

El estratega remarcó: “Somos una selección que va a un mundial sabiendo que los rivales nos van a tirar atrás, pese a que no es nuestra idea, pero no tenemos respuesta para esto. Si nos tiran atrás, necesitamos el fuelle y la velocidad para salir a la contra, pero no la tenemos. Si no contamos con esto, al menos requerimos tener la pelota, pero tampoco. Las preguntas son: ¿qué queremos? ¿hacia a dónde vamos? ¿cómo vamos a trabajar para contrarrestar lo que nos presenta el gran fútbol?”.

Paulo César Wanchope fue parte de los invitados de FIFA al Mundial de Qatar 2022. El timonel estuvo en dos ocasiones en Doha, donde compartió con las máximas estrellas del fútbol. (Jose Cordero)

El timonel también hizo énfasis en lo que él vivió en Europa y que ahora tiene hasta más importancia, que es la parte física y atlética de los protagonistas. Incluso, considera que en el país se le da la espalda a este factor, pese a que las grandes potencias como Francia destacan por esto y también combinados de menor nivel, como Marruecos o los representativos asiáticos.

El histórico goleador no pretende que se deje de lado el talento y la técnica que caracteriza al jugador costarricense, pero ve imposible destacar si no se tiene ese perfil en lo físico, para tomar decisiones más rápido, reaccionar y ganar en segundos con una explosividad que él sigue sin ver. Claro, no porque no se tenga, sino que piensa que se han dejado de buscar estos biotipos o no se aprovechan.

Yashin le preguntó directamente al exatacante: ¿fue un fracaso para Costa Rica lo que presentó en Qatar?

Su respuesta no dejó dudas: “No sé cuáles eran los objetivos. Desconozco si era clasificar a la segunda ronda, si llegar a cuartos o superar lo del 2014. Si nos basamos en esto, pues sí. Claro, al principio los objetivos eran bien altos, porque si era ser campeón del mundo, pues basado en esto sí fue un fracaso”.

Otro problema que no se puede dejar de lado, según Chope, es que es urgente volver a exportar figuras a las principales ligas y que se rocen con los mejores; algo que hoy en día no pasa. Y es que hasta puso de ejemplo lo de Brasil 2014, cuando la gran mayoría del plantel fue conformado con legionarios, mientras que para el 2022 la base fue el certamen local.

Discurso equivocado y continuidad de Suárez

Paulo César Wanchope se describe como una persona ambiciosa y ganadora, su comportamiento en su carrera así lo ratifica. Sin embargo, esto no implica que sea uno de los más críticos con el discurso que utilizó la Selección de Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022, enfocado en ganar la Copa del Mundo.

A parecer de Paulo, no se puede simplemente vender un discurso así, si no se tiene un verdadero sustento en la planificación y el trabajo de muchos años previos.

“Hay que buscar lo más alto, pero no es solo decirlo, sino que hay que hacerlo. Hay que valorar qué estamos haciendo en el campeonato nacional, ver cuál ha sido la planificación y la formación de estos muchachos 10 o 15 años atrás, para decir que sí vamos a pelear por un campeonato del mundo”, comentó.

Así mismo, recalcó: “Ganar un mundial no es solo hablarlo y hacer unas sesiones de motivación o lo que sea, es una planificación de años, es algo serio. Hagamos las cosas, planifiquemos y para el 2030 o 2034 como país busquemos ganar, pero hagámoslo desde ya”.

Paulo enfatizó en que por algo solo ocho países han sido campeones mundiales y por lo mismo, no se pude simplemente lanzar al aire una afirmación de estas. El timonel puso de ejemplo lo que hace Países Bajos y aún así no lo logró hasta ahora, mientras que también confesó que desde que comenzó a formarse como técnico en Inglaterra (2008) los ingleses tenían un plan para coronarse en 2022 y no pudieron.

“Primero debemos entender dónde estamos, dónde está el gran nivel y hacia a dónde va el gran fútbol. A partir de esto, evaluar lo que hemos hecho y determinar por qué hemos tenido éxito o no. De la Federación debe salir un planteamiento para esto”, manifestó.

Finalmente, al técnico se le planteó la consulta: ¿Le parece la continuidad de Luis Fernando Suárez?

“La continuidad siempre es buena. Imagino que hay cosas que se deben mejorar, pero no estoy adentro y no puedo ser irresponsable de decir algo así. La pregunta clave es qué se debe mejorar”, comentó.