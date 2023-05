Paulo César Wanchope despeja suspicacias: Cartaginés no buscará sacar a Herediano

Parece una ironía, pero justo al técnico al que Jafet Soto le restregó que no soportaría un fracaso más en su carrera, tiene en sus manos parte del destino de Herediano en el Torneo de Clausura 2023. Paulo César Wanchope ya clasificó al Cartaginés, pero de cierta manera los florenses ocupan que les ayude.

En la última fecha del certamen los brumosos (terceros con 37 puntos) reciben el domingo al Sporting FC (cuarto con 34), mientras que el Team (quinto con 33) visita a un Puntarenas FC eliminado. Los floreses ocupan sí o sí ganar y luego que los blanquiazules les “ayuden” y como mínimo empaten. Un gane de los albos deja fuera al Tigre.

Wanchope podría guardarse a sus mejores hombres, poner juveniles y restarle importancia al partido, para así eliminar a un rival muy peligroso como lo es Herediano. No obstante, esto no sucederá, al menos así lo dijo Paulo César, quien despejó cualquier suspicacia y es que los centenarios también deben imponerse para estar más cerca de llegar a la Copa Centroamericana de la Concacaf.

- ¿Cómo hace para preparar un partido con tanta incertidumbre, porque a mitad de semana no se sabe dónde se jugará?

- Lo que podemos controlar y en lo que podemos concentrarnos es en el trabajo diario, en la preparación del partido y teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades del rival.

”Nada de esto que vivimos es nuevo, en nuestro campeonato nacional lo normal es la incertidumbre. Estamos atentos a lo que sucede, pero más atentos a los detalles que podemos manejar”.

- Cartaginés buscará ganar, porque aún tiene algo en juego, pero al mismo tiempo es elector para definir si Herediano entra o no. ¿Cómo maneja esto?

- Independientemente de lo que pase alrededor, queremos ganar. Sé que en el pasado se han dado cosas y hay clubes que ponen otros jugadores y se han prestado para eso de evitar que alguien entre o elegir rivales. No soy así, este club no es así y vamos a salir a ganar, independientemente de lo que pase en otros estadios o con otros equipos.

Paulo César Wanchope clasificó a semifinales por primera vez en su carrera como técnico. El timonel del Cartaginés afirma sentirse muy motivado. (Rafael Pacheco Granados)

- Por su pasado Herediano y lo que pasó con lo que usted dijo la última vez que se enfrentó a ellos en el Fello Meza, ¿qué valoración hace de que ahora los florenses necesiten del Cartaginés?

- Nunca he tenido problemas con la afición como tal, con la historia y con el club. Esto no quiere decir que estoy de acuerdo en cómo manejan las cosas hoy en día, pero es todo. No tengo nada en contra de nadie, ahora estoy acá en Cartaginés, me siento muy a gusto y bien. Queremos ganar, me ocupo de mi institución y luego que cada quien se preocupe por lo suyo.

- Ya clasificaron, pero aún está la opción de ir a la Copa Centroamericana. ¿Cómo valora esta opción que tienen a la mano si ganan?

- Ya tenemos nuestro primer objetivo, nos metimos entre los cuatro, pero el segundo objetivo es clasificar al torneo internacional. Queremos llevar a esta institución de nuevo al plano internacional.

”Hay mucha expectativa de jugar en nuestro estadio, todos lo queremos así. Que no podamos jugar en nuestra casa para este partido ante Sporting ya sería superar todo límite.

- ¿Es posible apartar todo lo que sucede fuera de la cancha o cómo hace para que sus jugadores estén concentrados?

- Son aspectos sobre los que no tenemos control. Lo que sí controlamos son los apuntes de nuestro equipo, lo que hemos visto del rival y la planificación nuestra. Independientemente de la cancha en la que se juegue, tenemos que salir a sacar el juego.

”La forma de mitigarlo es hacer lo que aplicamos esta semana, ver el video del partido anterior, valorar lo que hace Sporting y trabajarlo en la cancha, para mantenernos concentrados en esto. Luego ya toca esperar y es que donde vamos a sacar la diferencia es en la cancha”.

- Se habla mucho de la preparación que hay que tener y del profesionalismo que se necesita, pero a miércoles no estaban claras sedes y horarios de partidos claves de la última fecha. ¿Cuánto debe cambiar el fútbol nacional en la organización para crecer realmente?

- Debe cambiar mucho, porque en el rendimiento la preparación de un juego no es solo en la cancha, sino que hay otros factores como lo mental. Uno necesita estar enfocado, atento a lo que se debe de hacer y no pensando en lo externo o a la incertidumbre que se generó en el partido anterior.

”La dirigencia no entiende esto. A nosotros nos mandan a capacitarnos y planificamos, pero es difícil, porque a hoy hay muchos aspectos a mediano plazo que no se sabe, como si hay Torneo de Copa y cuándo inicia el otro torneo. Si hablamos a corto plazo, peor, porque en esta misma semana no se sabe dónde juega Cartaginés o Puntarenas.

”Luego vamos a un torneo internacional y después se nos critica porque el jugador se desconcentra y no competimos bien, pero todo esto influye. Hay que generar hábitos, pero hoy en día hay mucha incertidumbre y nuestro contexto en el fútbol nacional es complejo”.

- Allen Guevara y Jeikel Venegas suman cuatro amarillas y con una más se pierden la ida de las semifinales. ¿Los cuidará ante Sporting?

- Tenemos que analizarlo. Igual, al inicio a la gente no le gustaba o no entendía el tema de las rotaciones, pero ahora sí me entienden más. Estamos tranquilos, porque si ellos ingresan tienen mucha experiencia y pueden jugar con cuatro amarillas. En caso de que jueguen y les saquen la quinta, hay jugadores que pueden aportar y están listos.

- ¿Cómo vive estas semifinales, que serán las primeras en su carrera?

- Lo vivo con intensidad, estoy contento de estar viviendo esto. Tuve la oportunidad de regresar a un club importante como el Cartaginés y ahora tengo esta primera experiencia en semifinales con este club. Será muy especial y emotivo.

”Siempre estoy atento a los detalles y me he preparado de la mejor forma. Desde hace dos meses dije podía pasar algo extraño y es un comportamiento cíclico en el país, no es nuevo y se da principalmente cuando vienen las etapas finales. Estoy preparado”.