Paulo César Wanchope cambia el tono y afirma que sacaron de contexto sus palabras

Fue hace dos jornadas cuando Paulo César Wanchope se mostró muy molesto por la expulsión de Marcel Hernández y señaló que no le sorprendía nada y más aún porque venían momentos decisivos. Incluso, afirmó que en Cartaginés estaban listos para lo que fuera.

El mensaje levantó suspicacias y todos entendimos que iba dirigido a los árbitros, pero Wanchope cambió el tono y de cara al duelo frente a Herediano, de este jueves a las 8 p. m., afirmó que sacaron de contexto lo que dijo.

- ¿Cómo están luego del empate ante Saprissa?

- Entiendo el desazón de mucha gente, porque era un partido que prácticamente estaba ganado, pero ya eso es el pasado y ahora tenemos un juego duro, de visita y contra un rival directo. Nos hemos preparado muy bien y estamos listos para competir.

Paulo César Wanchope tiene al Cartaginés en zona de clasificación, a falta de cuatro jornadas para que los brumosos terminen la fase regular del Clausura 2023. (Rafael Pacheco Granados)

- Históricamente al Cartaginés le cuesta mucho jugar en canchas sintéticas. ¿Cambia en algo el ir al Colleya Fonseca?

- Igual me habían hablado de Pérez Zeledón y Santos, dos canchas donde Cartaginés tenía mucho de no ganar y estaba el tema de las canchas sintéticas, pero respondimos de la mejor forma (dos ganes). Anteriormente lo dije: estamos preparados para todo y para jugar en cualquier cancha.

- ¿A qué se refería cuando dijo que estaba preparado para todo, tenía que ver con los árbitros?

- Acá sacan de contexto todo. Tengo mucho tiempo de estar en el alto rendimiento y siempre me preparé para todo, para jugar con lluvia, en cancha buena o mala y por lo mismo la disposición de los jugadores debe estar a tope. Es a esto a lo que me refiero y vengo a hablando de esto con los muchachos hace tiempo.

- ¿Es de los que ve los resultados de los otros rivales, como lo que pasó con Sporting?

- Estamos atentos a todo y estoy seguro que los jugadores nuestros también vieron lo del Sporting. Igual, estamos más interesados en lo que podemos hacer ante Herediano y que se dé el plan que hemos estructurado para este juego.

- ¿Siente un respaldo diferente y más confianza de la afición?

- Estoy contento, igual que todos los muchachos, por el positivismo de la afición. Hicimos ya un clic con la afición, estamos identificados y entendemos que no podemos sacar esto adelante solo nosotros, sino que debemos estar unidos y así todo será más sencillo.

- ¿Cuando hizo rotaciones al inicio del torneo fue pensando en este cierre?

- No es un tema solo en Costa Rica, sino que en el mundo hay discrepancias con la rotación. Acá es muy particular, se juega muy seguido, aveces no se respetan los días de descanso entre partido y partido, el clima influye y también las canchas. Por lo mismo hicimos las rotaciones, para llegar a esta etapa final completos y fuertes en lo físico y mental.

- ¿Cómo siente a Darryl Parker, quien deberá tomar el lugar de Kevin Briceño por la lesión?

- Lo vi muy bien. No fue fácil para él entrar, porque tenía un poco más de un mes de estar fuera y lo hizo bien. Físicamente está muy bien, mentalmente es muy fuerte y respondió, así que está listo para el juego contra Herediano.

- ¿Qué mensaje le da a la afición?

- Les digo que nos gusta el apoyo, el positivismo y la exigencia. Cuando las cosas no andan muy bien, uno también siente exigencia de los fanáticos y se agradece. Espero que sigamos con el positivismos y que nos apoyen ante Herediano para sacar los tres puntos.