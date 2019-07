“Para ser claro, seguramente valoraré rotaciones en la portería independientemente de si juegan bien o no. Voy a rotar en algún momento, aunque no necesariamente partido por partido, pero para mí es importante que los dos estén activos porque en algún momento los tendré que ocupar a los dos. Eso lo veré con ellos y valoraré si el miércoles sigue Marco o no, pero no voy a decantarme por uno solo”, expresó Marín.