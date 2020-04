“Le agradezco a la gente por el respaldo a esta iniciativa que tuve con Pato Express, la gente lo ha visto muy bien. Dar el número ha servido para todo, porque hay gente que compra, otros que piden mensajes o videos y a uno no le cuesta nada. No me incomoda para nada, más bien agradecen que mando videos saludando a gente por el cumpleaños, a las mamás, o a quien sea”, destacó.