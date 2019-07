Aún así, Centeno no debe irse. No todavía. No en la jornada 3, con el pendiente regreso de Mariano Torres, Johan Venegas y Christian Bolaños a la vuelta de la esquina. No tan pronto, después de contrataciones hechas a imagen y semejanza del técnico, arriesgada apuesta que, acertada o no, nadie tira a la basura así no más. Sería la mayor muestra de desorientación que un club puede dar.