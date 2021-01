“Y a raíz de que se nos estaba terminando el tiempo, optamos por él, porque necesitábamos un refuerzo. Esa fue la determinación, pero lo hicimos bajo un rango de números, no lo hicimos al azar como mucha gente cree Lamentablemente no cumplió las expectativas, tuvo poca participación, tuvo muchos problemas a nivel personal y que le costaron involucrarse en el grupo. Ahora tomamos la decisión de que no iba a tener tanta participación y lo mejor para un jugador es jugar; él fue claro, pidió irse a otro equipo, nosotros sabiendo de que uno iba a participar mucho, era obvio que no le vamos a cerrar las puertas”, añadió Paté con la intención de cerrar de forma definitiva ese tema.