Además, el propio Ureña ha sentenciado que su deseo es ser centro delantero y no extremo. Lo dijo cdirecto anoche, tras la goleada ante la UCR (4-1). “Toda la carrera he sido delantero y me siento en mi charco. Mi puesto siempre lo voy a hacer de buena manera y no me voy a ver mal. Prefiero ser banca de '9′ que banca por el costado”.