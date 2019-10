Poder entrenar, eso me ha perjudicado mucho. Hemos estado jugando domingo, miércoles, los jugadores recuperan solo dos días, ellos vuelven a trabajar en cancha conmigo hasta el sábado, es muy leve, entonces no hay el tiempo que a mí me gustaría, no es excusa, pero si me preguntara, me gustaría que haya semana larga para hacer los trabajos que a mí me gustan, pero no hemos tenido esa posibilidad. Tratar de ingeniármelas para ver cómo trabajo durante la semana para que cada día Saprissa se vea mejor.