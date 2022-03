Partido entre Alajuelense y Sporting FC representa más que un duelo de invictos

Los equipos más goleadores del torneo se enfrentarán este sábado en el Cuty Monge. (Prensa Sporting FC y José )

El partido entre Sporting FC y Alajuelense tiene un matiz distinto y representa más que un duelo de invictos en el fútbol femenino.

La cita será el sábado, a las 7 p. m., en el Cuty Monge. Ahí estarán frente a frente los únicos dos equipos que después de cuatro jornadas disputadas no conocen la derrota en el Apertura 2022.

Es un choque interesante, con un trasfondo especial por lo ocurrido a principios de año en el Torneo de Copa, cuando Sporting FC le ganó a la Liga en esa competición.

Las manudas no contaban con las seleccionadas y el 22 de enero cayeron contra el cuadro de Édgar Rodríguez, en el Estadio Rafael Bolaños.

Fue ese día cuando se acabó el invicto que arrastraban las leonas en torneos de la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut), que para entonces contemplaban tres partidos del Apertura 2021, 18 juegos del Clausura 2021, la Supercopa y el primer juego del Torneo de Copa.

Sin embargo, para efectos de estadísticas, cuando se inició el Apertura 2022, las rojinegras arrancaron de nuevo con 21 juegos sin perder en campeonato nacional y esa cifra ya llega a 25 encuentros sin pérdidas.

Las leonas de la Liga se muestran intratables en este torneo. Empero, las jugadoras de Sporting FC se tienen toda la confianza de ser de nuevo un dolor de cabeza para las bicampeonas nacionales, a pesar de que este cuadro de Alajuelense es distinto al que se toparon en el Torneo de Copa.

El juego se torna muy interesante, porque Sporting FC viene de propinarle una paliza a Suva Sports de 10 a 0; un juego en el que Alejandra Montero hizo cuatro goles; Yerenis de León firmó un triplete y los otros tantos fueron de Cristin Granados, Emily Valenciano y Julieth Navarro.

Mientras que Alajuelense sacó su casta al verse muy rápido contra las cuerdas y terminó goleando a Herediano. Alexa Herrera le anotó a la Liga en un contragolpe; pero luego llegaron las anotaciones rojinegras con Kenia Rangel, Lixy Rodríguez, María Paula Coto, María Fernanda Barrantes y Mia Corbin.

“Yo creo que el partido fue muy emocionante, ese gol al principio nos hace despertar y yo creo que también nos deja mucha enseñanza. A pesar de comenzar perdiendo, el equipo no se echó atrás, ni mucho menos. Más bien con muchísima intensidad nos fuimos a buscar el partido y eso es lo importante”, destacó Lixy Rodríguez.

Ella se ve muy cómoda en este torneo y contó que hubo un cambio que le sentó bien.

“Normalmente juego atrás, de lateral y ahora con la llegada de Paula Coto el profesor Wílmer López decidió tirarme un poco más arriba y me siento bien la verdad, me gusta llegar, encarar y me siento bien con esta posición”.

De cara a este próximo duelo, la experimentada jugadora de la Liga asegura que Sporting FC es un rival de mucho cuidado.

“Viene haciendo las cosas muy bien, creo que nosotras vamos partido a partido, con una mentalidad muy clara, que es esa, ir partido a partido, ir siempre por los tres puntos y vamos a enfocarnos en estos días que ha sido una semana durilla con partidos muy seguidos, a recuperar y estar al 100% el sábado”, citó Lixy.

Y agregó: “En cuanto a nosotras, el equipo está muy bien, se ve reflejado lo que ha hecho la institución, es un equipo bastante competitivo, pero muy sano. Eso es lo bueno y se ve en la cancha, se ve que salen y entran nuevas y el equipo sigue completamente igual y eso es lo bueno”.

Mientras que María Paula Coto dijo: “Sporting viene muy bien también, va a ser un partido bastante bueno, tenemos que recuperarnos rápido e ir viendo la forma de juego que tienen ellas para ir a dar otro pasito más, intentar ganar, para seguir avanzando, que es lo que queremos”.

Alajuelense es líder con 12 puntos y un rendimiento del 100% tras cuatro presentaciones. Sporting FC es segundo con 10 unidades; Dimas Escazú tiene 9 y Herediano 5.

En la segunda mitad de la tabla, Saprissa FF presenta 4 puntos; mientras que Pococí y Pérez Zeledón tienen 3. Suva Sports continúa sin puntuar.