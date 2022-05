Partido entre Alajuelense y Herediano empezará la sentencia de la recta final por el liderato

El liguista Ian Lawrence y el herediano Keysher Fuller protagonizarán un duelo de mucha velocidad por la banda. (Alonso Tenorio)

La regularidad de Liga Deportiva Alajuelense a lo largo del torneo se pondrá a prueba contra un Herediano que se creció después de un arranque para el olvido y que lleva una segunda vuelta perfecta.

El desequilibrio de Kennedy Rocha en complicidad con la velocidad de Keysher Fuller estarán en la cancha frente a frente con el ímpetu y esas ganas de comerse al mundo que tienen los cachorros como Josimar Alcócer y Doryan Rodríguez, quienes posiblemente tengan participación, en caso de que Freddy Góndola y Carlos Mora no se hayan recuperado a tiempo. Además, regresa Johan Venegas.

Alajuelense y Herediano se enfrascarán a partir de las 5 p. m. en un duelo que tendrá repercusiones directas en la carrera final por ese primer lugar, que está a punto de definirse y que encierra el gran atractivo de asegurar la gran final, en caso de que esa instancia sea necesaria.

La Liga llega como líder e independientemente de lo que pase, no perderá esa posición en esta fecha, pero su tranquilidad sí está en juego. Alajuelense comanda la tabla del Clausura con 36 puntos y tiene cuatro unidades más que el ‘Team’.

Los rojinegros podrían inclusive amarrar ese primer lugar este mismo domingo si se produce una combinación de resultados. Eso ocurriría si la Liga suma los tres puntos contra el cuadro de Jafet Soto y si Cartaginés no consigue la victoria en Ciudad Quesada.

De darse eso, Alajuelense ya sería inalcanzable para florenses y brumosos; pero es que perfectamente se pueden dar otros escenarios.

Un empate en la casa eriza mantendría la distancia de cuatro puntos entre la Liga y Herediano, a falta de seis en disputa, pero Cartaginés de nuevo entraría a meter presión, porque si se concreta la paridad en el Morera y los de la Vieja Metrópoli se imponen contra San Carlos, estarían a tan solo dos puntos del liderato.

Pero si Herediano consigue quitarse de encima esa racha de catorce partidos al hilo sin derrotar a Alajuelense, el campeón nacional se envalentonaría en el propósito de darle caza al León, respirándole en la nuca, a tan solo un punto.

Ahí habría que darle un vistazo al panorama del cierre, para intuir si es factible o no, aunque claro está, es en la cancha donde todo se define.

En las últimas dos jornadas, Herediano recibirá a Guadalupe y visitará a Pérez Zeledón; mientras que Alajuelense jugará contra San Carlos en el Morera Soto y cerrará la fase regular en Guápiles frente a Santos.

“Nos encontramos en el segundo lugar, a cuatro puntos del líder y tenemos un partido directo contra ellos. Lo más importante es eso, que si logramos la victoria vamos a estar ahí y cualquier cosa puede pasar al cierre del torneo. Así que nosotros vamos mentalizados a que esto es paso a paso y viene un partido complicado”, expresó el atacante rojiamarillo Jonathan McDonald.

Él mismo encierra una particularidad y es que desde que la Liga lo finiquitó y Herediano lo contrató, nunca ha jugado en el Morera Soto contra su exequipo. Además, este domingo será la primera vez que acuda a ese escenario con aficionados en las gradas.

Para la Liga, este es un duelo en el que un resultado adverso encendería una hoguera entre los aficionados, muchos de ellos invadidos por el pesimismo, dadas las malas experiencias, los tormentos y las frustraciones acumuladas.

Inclusive, hay una desconfianza sobre la propia figura del técnico Albert Rudé, pues en cinco partidos aún no ha podido vencer a Saprissa y registra dos empates contra Herediano.

“Yo lo que te diría en ese tema es que no lo enfocaría en mí, yo aquí no soy lo importante, lo importante es el equipo, es el que juega y el que saca las cosas adelante y la institución. Nosotros tenemos algo claro y es que aquí se nos pide ganar el campeonato y para ganar el campeonato sí o sí vas a tener que ganar a equipos muy fuertes, no hay de otra”, expresó Albert Rudé .

Además, afirmó que cuando llegue el momento, los rojinegros deben demostrar que sí están preparados para hacerlo.

“Yo entiendo que en algunos partidos donde no se consiga la victoria puede empezar a crecer la duda de si vamos a ser capaces de conseguirlo, pero a lo interno no tenemos ninguna duda de que estamos capacitados, preparados y trabajando en la dirección adecuada para conseguir la ansiada 31″, destacó el español.

Según el balance histórico proporcionado por el periodista y estadígrafo Luis Quirós, Alajuelense y Herediano se han enfrentado en 359 ocasiones, con 143 triunfos de la Liga, 117 victorias rojiamarillas y 99 empates.

Vistazo a los últimos duelos particulares entre Alajuelense y Herediano