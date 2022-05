‘Parece que Pablo Arboine tiene un acuerdo (con Saprissa). Nos cerró las puertas para negociar’

Luis José Hernández, marcado por Jean Carlo Agüero, anotó el primer gol de los satistas. Cortesía: Santos de Guápiles

Un partido cuyas emociones fueron las anotación del defensor Luis José Hernandez al minuto 69 y el volante Edder Solórzano al 86, que le dieron la victoria de 2-0 al Santos de Guápiles ante Grecia, fue el escenario perfecto para conocer el futuro de algunos jugadores e incluso aclarar algunos rumores en el entorno santista.

Mientras los guapileños corren para sostener a sus principales figuras para el próximo torneo, a los griegos se les apagó la esperanza de avanzar a las semifinales y quedaron totalmente eliminados.

El gerente del cuadro santista, Kiang Yep, aseguró en la transmisión de Tigo Sports que el futuro del defensor Pablo Arboine estaría en el Deportivo Saprissa, confirmando los rumores de los últimos días que el zaguero sería el sustituto del trinitario Audrey David, quien se integrará a Alajuelense.

“Saprissa hace seis meses se acercó al representante, de hecho yo hablé con él y le dije que no me parecía lo que estaban haciendo; acuerdos quedándole seis meses de contrato con nuestro equipo, pues vence en junio”, explicó Yep.

”Parece, aunque no se ha confirmado, que él tiene un acuerdo (con el Saprissa) aunque administrativamente no debería tener un acuerdo, porque no nos lo ha informado, pero nos cerró las puertas para las negociaciones y pareciera que es un hecho”, añadió.

Al finalizar el compromiso Pablo Arbione expresó a Tigo Sports que no continuaría en el Santos, que tiene dos ofertas de equipos grandes del país y también en el extranjero.

“Estoy manejando varias opciones dentro y fuera del país. Últimamente han sonado dos ofertas en equipos grandes del país. Mi representante lo está manejando, de momento quiero enfocarme en lo que es Santos de Guápiles hasta terminar el torneo ante Alajuelense y después informaré de mi situación”, anunció Arboine.

“Con Santos llegué a un acuerdo que no voy a continuar, por ahí existe algo seguro que espero se dé en los últimos días. Es un momento adecuado para dar el salto, estoy en un buen momento, en una buena edad para llegar a un equipo grande y espero en Dios las cosas se den”.

Caso Paradela

En el caso del cubano Luis Paradela, el administrativo guapileño indicó que le quedan seis meses de contrato y si la Liga conversó con él sería ilegal.

“Lo de Paradela es un tema sistemático todos los torneos, a él le quedan seis meses (de contrato) a diferencia del caso de Arboine que termina en junio. Sin embargo, administrativamente no hemos recibido una oferta, por él”, manifestó Yep.

“Hubo un rumor que se habían reunido. Hablé con él y le dije primeramente que fuera sincero conmigo y que reunirse en este momento es ilegal, porque solo se puede reunir hasta que termine este torneo. Nosotros queremos renovar al jugador y haremos el esfuerzo, igual que con Javon (East)”, acotó.

En cuanto a las negociaciones con un consorcio mexicano, que se haría cargo de la institución, el gerente aseguró que todo iba por buen camino.

“Es un traslape que tiene más de seis meses. Es un grupo serio. Aún está en proceso, no se ha finiquitado. Se finiquitará en el momento que estemos al día con el Comité de Licencia (Fedefútbol) para hacer el traslape como se debe ser, pero está en proceso y eso solo beneficios va a traer a nuestro cantón”, argumentó Yap.

“Este es un proyecto que ocupa inyección económica como ha sucedido con otros en el país. La inversión va enfocada en las divisiones menores. En el caso del doctor Rafael Arias seguirá al frente de la Asociación, sin embargo el club sería asumido administrativamente por el grupo mexicano”, acotó.