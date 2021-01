En términos generales he hecho evaluación de lo que hemos mejorado y de las que hemos sido vulnerables, reconozco eso. Más allá de todo eso Saprissa tiene que seguir creciendo en todo aspecto, en este momento estamos en vísperas de pelear otro título que no es fácil, muchos no le dan importancia a este título pero si uno es respetuoso con el fútbol tiene que representar este momento. Pero sí, hemos hecho cosas, hemos hecho análisis de lo que queremos y hemos hecho en Saprissa. El día que me toque partir va a venir otro entrenador y después las evaluaciones ustedes las harán. Pero en el proceso mío con Saprissa he involucrado y tratado de hacer cosas que tal vez aquí no se han ido manejando, nos ha costado, no ha sido fácil. Pero más allá de eso, creo que los muchachos han hecho y han crecido en muchos departamentos, tanto los jugadores de experiencia como a los jóvenes que les hemos dado una oportunidad. Porque más allá de resultados, porque todo mundo piensa en resultados, ha habido cosas buenas, quisiéramos que fueran más pero estamos trabajando para que se dé más.