Para volver al estadio hay que ser socio o pagar entre ¢5.000 y ¢15.000

Al fin acabó la espera; este fin de semana los aficionados al fútbol tico volverán a los estadios, tras 20 meses ausentes, para apoyar a sus equipos en la recta final del Torneo de Apertura 2021. Eso sí, quienes piensan asistir entre el viernes y el domingo deberán ser socios -en algunos casos- o pagar entre ¢5.000 y ¢15.000, además de cumplir con los protocolos sanitarios por la covid-19.

Pérez Zeledón, San Carlos, Saprissa, Jicaral y Herediano serán los primeros en ser locales y contar con público, mientras que Grecia optó por seguir a puerta cerrada, al no tener permiso para realizar mejoras en la infraestructura de su reducto en este momento, explicaron.

En el caso de los generaleños, recibirán a Cartaginés el viernes (7 p. m.) y la dirigencia sacó a la venta 299 entradas de las 368 que se les autorizó por parte del Gobierno de la República (25% del aforo de los inmuebles en la primera fase de reapertura). El precio en sol es de ¢5.000, en sombra es de ¢7.000 y en butaca de ¢10.000. Los boletos solo se pueden adquirir vía WhatsApp, al número 85906262.

Por su parte, los sancarleños decidieron a última hora ofrecer 200 espacios de sol en ¢8.400 y se obtienen por medio de www.publitickets.com. Inicialmente pretendían darle sus 633 lugares a socios que se mantuvieron cancelando durante la pandemia, pero cambiaron de parecer para recibir a Santos, este sábado (5 p. m.).

Los morados también verán acción el sábado, cuando enfrenten a Sporting FC a las 8 p. m., no obstante, los únicos que ingresarán a la Cueva serán los socios que están al día. Es decir, no hay posibilidad de comprar tiquetes, porque no se habilitó esta modalidad y los 5.364 espacios disponibles son para abonados del Monstruo.

Lo mismo ocurre con el Team, que el domingo cierra la jornada 20 ante Guanacasteca en el Colleya Fonseca (5 p. m.). Los rojiamarillos probarán un plan piloto para definir si en instancias finales se mantienen en este escenario y si abren la oferta a público en general.

Es importante recordar que es obligatorio contar con el esquema de vacunación completo si se es mayor de edad, para asistir a cualquiera de estos compromisos. Más allá de que no se exige el código QR, sí se debe presentar el carné respectivo o mostrar que se cumple el requisito con el sistema EDUS. Los seguidores estarán bajo la lupa y el protocolo será estricto en cuanto al uso de mascarilla y distanciamiento.

Durante la pandemia los aficionados en Jicaral solían ubicar camiones a las afueras del estadio para treparse a los cajones y observar los partidos desde sus vehículos. (Rafael Pacheco Granados)

Jicaral con precio y reto más alto

Sin duda alguna que uno de los partidos más atractivos de la fecha es el de Jicaral recibiendo a Alajuelense (domingo a las 2 p. m.). Eso sí, es el partido en el que más dinero deben desembolsar los fanáticos, ya que la entrada para cualquiera de los tres sectores habilitados cuesta ¢15.000.

El recibir a uno de los equipos más mediáticos del país y el alto costo de la logística para cumplir con los protocolos, llevaron a la dirigencia jicaraleña a colocar estos precios. Y es que solo tienen 300 espacios disponibles, es decir, que el máximo que recaudarán de taquilla son ¢4,5 millones.

[ Alajuelense marca la cancha con requisitos y prohibiciones para el regreso de la afición al Morera ]

Aunado a esto, se da una particularidad en la zona y que únicamente venden los boletos por www.eticket.cr, algo a lo que la gente de la comunidad no está acostumbrada, según dijo el presidente del club, Roy Barrantes.

“La venta va lenta, porque mucha gente acá no sabe comprar por la tiquetera digital. Esperamos vender todas las entradas de acá al domingo. Los costos de organización se nos incrementaron mucho, tanto por la pandemia, como porque en los juegos contra Alajuelense y Saprissa nos piden el doble de seguridad y de todo. Igual, los boletos son para quienes gusten venir, ya sean locales o visitantes”, explicó Barrantes.

Para este duelo, seguidores manudos organizan traslados y hay una gran expectativa en redes sociales.