Para Cartaginés retener a Marcel Hernández es casi un imposible

Cartaginés cumplió el sueño que pocos creían posible y vio regresar a Marcel Hernández, tras su paso por Alajuelense. El romance del cubano y los brumosos parece ser igual o más intenso que en su primera etapa, al punto de que Marcel es el líder del equipo, el referente en todos los campos y el goleador del Torneo de Clausura 2022, con ocho tantos, pero extender esta relación más allá de junio del 2022 parece imposible.

[ Cartaginés sufre secuelas de golpe ante Alajuelense ]

Los blanquiazules tienen un contrato de préstamo por Hernández hasta finalizar el presente año (la Liga es la dueña de la ficha hasta diciembre del 2022) y aunque en el papel la opción de que el isleño permanezca en la Vieja Metrópoli es posible, la realidad es que el futbolista apunta al extranjero y el club no quiere y tampoco pretende cerrarle las puertas.

Al atacante le sobran las ofertas, según los blanquiazules, los rojinegros y el representante el jugador. El mercado estadounidense es una gran opción, Asia también y pese a que tiene 32 años, el ariete guarda la esperanza de ir a Europa. Luego de quedar libre de todos los cargos judiciales con los que cargó por casi cuatro años y recibir el pasaporte de vuelta, son muchas las alternativas que se le abrieron para irse fuera de Costa Rica.

“Terminado el torneo veremos qué pasa. Marcel tiene opciones de salir, se lo merece y Cartaginés no tiene por qué poner obstáculos para que él salga. Si se da su fichaje en el exterior, que sea para su bien y que todo le salga excelente, pero Cartaginés seguirá adelante y buscaremos soluciones. Si logramos que se quede, seguiremos trabajando para que él esté bien, pero nuestro club no tiene nada que ver con su salida y no tenemos nada que pedir a nivel económico. Todo estaba estipulado desde el inicio, estuvimos de acuerdo con Alajuelense y punto”, dijo Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés.

Marcel Hernández suma ocho tantos en el Torneo de Clausura 2022 y es el goleador del certamen. (Rafael Pacheco Granados)

El jerarca ratificó que si se da una venta a mitad de año, el ingreso completo de la transacción será para los manudos. De igual forma, Marcel tiene vía libre para firmar con cualquier equipo a mitad de año, sin importar que aún le resten seis meses de contrato con el León; eso sí, no podría salir hasta enero o tendría que negociar con el dueño de su ficha para irse antes.

“Lo que sabíamos con Alajuelense era que iba a jugar este torneo en Cartaginés y así ha sido, pero si se vende no vamos a recibir un beneficio, no tenemos nada que ver y estamos fuera de ese negocio. Lo que tenemos es un contrato de préstamo por Marcel hasta diciembre, pero si él tiene la posibilidad de salir, nunca lo vamos a impedir. Eso sí, vamos a hacer el esfuerzo para que se quede con nosotros, sin embargo, contra el extranjero no podemos luchar”, agregó Vargas.

El máximo accionista de los brumosos adelantó que si se da el milagro de que Hernández siga en suelo tico más tiempo, solo vestirá la camiseta de Cartaginés.

[ Presidente del Cartaginés muestra su lado más exigente y le reclama a su propio equipo ]

Es más, dejó entrever que por más que se marche, cuando acabe con su experiencia en el exterior lo estará esperando para ficharlo de nuevo. Los números de Hernández lo respaldan y es que con los centenarios suma 67 goles en 107 partidos y a nivel general acumula 87 dianas; es decir, está a solo un tanto de igualar a Josef Miso como el máximo goleador extranjero del balompié costarricense.

“Tenemos muy buena relación con Marcel, hablamos mucho y creo que si sigue en el país o cuando juegue en Costa Rica será en Cartaginés. Hemos conversado con Marcel y le hemos planteado una oferta, pero es una muy buena oferta a nivel nacional, porque no podemos competir contra el extranjero”, destacó.

Ingresos mejoran finanzas

En otros temas abordados con el jerarca brumoso, Cartaginés tuvo dos llenazos en su estadio en ocho días, primero para el duelo ante Saprissa y luego ante Alajuelense, algo que no experimentaban desde hace más de dos años y medio y que da un gran impulso en lo económico para los brumosos.

Si bien, el presidente Leonardo Vargas prefirió no revelar los montos que recaudaron en los dos partidos, aceptó que es un gran alivio lo que vivieron, tras el impacto por la pandemia, y estas sumas mejoran aún más las finanzas del club.

“No manejo el detalle de la taquilla, solo sé que se vendieron todos los boletos y es una taquilla muy importante, pero está dentro del presupuesto del Cartaginés. Sabíamos que necesariamente debíamos llegar en un buen momento para el partido anterior ante Saprissa y ante Alajuelense, para ingresar este tipo de taquillas, porque la planilla del club no es barata, nos genera muchos gastos y por lo mismo, apuntamos a clasificar para tener más ingresos así”, comentó Vargas.

El dirigente confesó que hasta se pondrán al día con un pequeño atraso que tenían con la Caja Costarricense del Seguro Social, luego de estos dos partidos en el Fello Meza.

“Desde que llegué dije que si teníamos ₡5, íbamos a gastar ₡4,95. Obviamente la pandemia nos generó un hueco que hay que subsanar, pero está presupuestado solucionar esto y no tuvimos que hacer nada más de lo que ya se comunicó en su momento. Hoy en día el Cartaginés está estable con relación a ingresos y gastos, pero una taquilla de estas ayuda y por ejemplo, tenemos un pequeño atraso con la Caja Costarricense y este mismo lunes se salda. Obviamente venimos con una carga pesada del pasado, pero la sobrellevamos y está bajo control”, finalizó.

De igual forma, recalcó que clasificar es clave en lo deportivo y más en lo financiero, de lo contrario sería un gran “fracaso” y un impacto muy fuerte a las arcas.