Papá de Aarón Suárez enloqueció con los goles de Alajuelense siendo saprissista

Mauricio Suárez —el orgulloso papá del volante Aarón Suárez —, recuerda como si fuera hoy aquel momento en el que mientras trabajaba como chofer de bus empezó a llorar como un niño cuando escuchó a través de la radio el primer gol de su hijo en un clásico.

Aunque el progenitor del 10 de Liga Deportiva Alajuelense es 100% saprissista, afirma que la sangre jala más y desea con todas las fuerzas de su corazón que haya gran final y que la Liga sea campeón.

La mayoría de veces le ha tocado seguir los partidos trabajando, como chofer de bus. Pero esta vez no se aguantó las ganas y pidió permiso. Él quería y sabía que tenía que estar en el estadio.

Así que laboró en la mañana y le dieron la tarde libre, pero el papá de Aarón Suárez empezó a vivir la final de segunda fase desde muy temprano.

“Lo viví desde el hotel, salí corriendo detrás del bus de la Liga, me pegué la corrida, porque siempre que él ha estado en finales, yo correteaba la micro o el bus para darle motivación, apoyo para ganar la final”, manifestó Mauricio Suárez a La Nación.

Esa ha sido una costumbre de siempre entre ellos, pero algún tiempo de no hacerlo porque el papá del futbolista estaba un poquito enfermo.

“Le tocó jugar su primera final contra el Saprissa de Costa Rica, que es el color que lleva uno por dentro, pero la sangre vale primero. Pasé emocionadititico y nervioso. Después llegaron los goles y él está en un buen nivel ahorita, esperemos que siga así”.

Papá de Aarón Suárez celebró los goles de Alajuelense siendo aficionado a Saprissa

Mauricio Suárez estaba ahí, portando una camisa de Alajuelense firmada por varios futbolistas.

“Ahora sí ando de rojo y negro, ahora sí me vestí para que él se motive, para que se llene de fuerzas. Lo que más anhelo y lo que más deseo es que sí o sí, yo creo que ya es el momento de él ahorita”.

”Él podrá ganar diez, cinco u ocho campeonatos, pero el que vale es este. Este es el campeonato de él, igual que de Morita (Carlos Mora), de (Josimar) Alcócer, de los muchachos jóvenes. A ellos les ha costado un montón y aunque aún falta mucho, yo sé que esta Liga tiene para ser campeón”, mencionó.

LEA MÁS: Chofer de bus estalla en llanto al escuchar por la radio el gol de su hijo Aarón Suárez ante Saprissa

Alajuelense golpeó primero en la fase final y tiene una ventaja de 3 a 0. Fue un primer paso en ese propósito de forzar al Saprissa a una gran final. El marcador es abultado, pero en la Liga nadie se confía.

“Para el domingo espero que mantengan el marcador, que ganen la serie, venir, hacer lo mismo y ser campeones. Aunque yo sea saprissista, pero ante todo está mi hijo. Lo que quiero y más anhelo y si en el tiempo de Dios está que él sea campeón con Alajuelense, va a serlo dentro de unos días”.

Mauricio Suárez afirmó que lo mejor que a un padre le puede pasar es que sus hijos estén bien, no importa que no esté con ellos, pero verlos realizados no tiene precio.

“Sea como sea es un deporte, tiene revanchas, pero el momento es hoy. Hay que vivirlo hoy. Entonces, que la Liga sea campeón, eso es lo que yo más quiero aunque ame al Saprissa”.

Mauricio Suárez tiene razones de sobra para vestir con orgullo esa camisa rojinegra, siendo morado. (Fanny Tayver Marín)

Este clásico en particular fue de mucha tensión para él.

“Estuve tan nervioso, tan emocionado, que pensé que el corazón se me iba a salir. Celebré los goles con mis hijos y mañana o ahora mismo me puedo morir tranquilo. Siempre, desde niño quise ser futbolista y uno de los tres pudo llegar a realizar un sueño no solo mío, sino de los hermanos”.

No quería perderse ningún detalle en ese Morera Soto que estaba a reventar, pero a la vez, el estrés le jugaba una mala pasada.

“Estos partidos cuesta verlos, porque son tantos los nervios, las cosas, lo que pasa, que pensé que me iba a dar algo. Por dicha la Liga se jugó un partidazo y llegaron los goles”.

Un momento duro

Hace unos meses, Aarón Suárez recibió un golpe cuando escuchaba con atención a Luis Fernando Suárez, mientras daba la lista de los hombres que llevaría al Mundial de Qatar.

El futbolista tenía toda la ilusión de estar en esa convocatoria, pero no fue así. Cuando el colombiano acabó de pronunciar los nombres, no lo mencionó. El volante rojinegro pensaba que aún no había concluido el llamado, pero no era así.

Le tocó vivir exactamente lo mismo que experimentó Bryan Ruiz cuando Alexandre Guimaraes lo dejó fuera de Alemania 2006.

“Yo hablé con él y nos dolió un montón a todos, imagínese, el mejor jugador nacional juvenil, en Centroamérica lo catalogaron así. Cuando yo estaba mal él me decía: ‘Si en el tiempo de Dios está, va a estar’. Si el momento de él es este, así será”.

”Vea que muchos de los jugadores que fueron al Mundial hoy no están en la palestra. Hoy como que no se ven, por una o cualquier circunstancia. Eso lo motivó más para levantar fuerzas, cargar baterías y seamos sinceros, estar en Alajuelense o Saprissa genera demasiada presión”.

A inicios de año disfrutó mucho cuando pasó a ser el portador de la camisa 10 de Alajuelense.

“Siempre lo acuerparon mucho Bryan Ruiz, Alex López y Celso Borges. Fueron los escudos para él. Yo les agradezco demasiado a ellos, verdaderos líderes. Porque a pesar de que Aarón es muy fuerte de mente, ha tenido personas dentro de la Liga que lo quieren y lo hacen mejorar un montón”.

”El mismo Bryan lo venía puliendo y estoy seguro que lo sigue haciendo. Aarón está en un buen entorno. Los directivos me hablan bien de él y lo bueno es que a pesar de la adversidad no se deja caer. Tiene 20 años, toda la vida por delante y con este montón de cosas es para que se vuelva loco, pero tiene una mente estable y el entorno es bueno”.

Uno de los sueños de Aarón Suárez es ser legionario. ¿Dónde lo ve su papá? “En tiempo de Dios donde Él quiera tenerlo. Wílmer López dijo que podría jugar donde sea, hasta en el Barcelona o el Real Madrid, otros dicen que no, pero a mí me gustaría verlo en el Ajax (ríe...). Me encantaría verlo en Países Bajos, que es un fútbol muy técnico”.

Sin hablar como ese saprissista que lo que más que quiere es que Alajuelense consiga su estrella 31 en este mismo torneo, ni como el papá del volante zurdo, sino como un hombre futbolero de toda la vida, le ve talento y condiciones para llegar a Europa.

“Sin importar la estatura, es que no. Yo vi a (Diego) Maradona jugar, es más, (Javier) Saviola jugó en el Barcelona con una estatura muy similar a la de Aarón. Todo está en el tiempo y si no que disfrute aquí, en Alajuelense, donde está feliz”.

”La plata no es todo en la vida y si quiere salir al exterior debe trabajar más fuerte en las debilidades que él tiene. El momento es hoy. Hoy la prioridad es que sea campeón”, finalizó Mauricio Suárez.

Alajuelense visitará a Saprissa el domingo 21 de mayo, a partir de las 6 p. m.

Los rojinegros llegan con una ventaja de 3 a 0, un marcador importante en su anhelo de forzar a una gran final.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.

Esta información es patrocinada por Ferretería Brenes.