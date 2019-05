“La verdad es que me encanta la parte gerencial, me encanta la parte de dirección técnica. En esto he ido aprendiendo mucho, tenemos al mejor gerente de Costa Rica (Jafet Soto) acá en la institución y siempre se trata de aprender de todas esas personas y vamos a ver qué nos tiene preparado Dios a futuro”, explicó Pablo Salazar en una entrevista a La Nación el pasado 12 de enero.