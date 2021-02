Si no me equivoco escalamos al noveno lugar, pero nos da mucha confianza el triunfo para trabajar, para corregir sobretodo a nivel individual, colectivo, por líneas en trabajo específico y creo que queda mucho camino por recorrer. Acá en Herediano las cosas siempre han costado y tres veces. Los que tenemos sangre herediana sabemos que esto no es fácil, sabemos que esto es de lucha, obstáculos, en el día a día y siempre iremos para adelante.